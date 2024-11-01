·
2
meneos
226
clics
Nuria Roca se pronuncia sobre la polémica entre Rosa Belmonte y Sarah Santaolalla, que afecta a Juan del Val: "Es una aberración"
la comunicadora ha defendido a Juan del Val
por las críticas que ha recibido: "Cuando Rosa Belmonte hace este comentario completamente desafortunado y fuera de lugar en El Hormiguero...
|
santaolalla
,
television
1
1
3
K
-6
actualidad
10 comentarios
#2
YSiguesLeyendo
ahora resulta que reirse en el mismo momento en que alguien está insultado a otra persona es "estar incómodo". pues vale!
2
K
29
#8
soberao
"Que afecta a Jaun del Val"
¿No están casados? Se supone que no hay noticia porque es su marido y es parte interesada. Lo que diga Nuria es irrelevante.
1
K
26
#9
jonolulu
Está superincómodo, se ha puesto a llorar y se está limpiando las lágrimas con el millón de euros que le ha dado su empresa
0
K
17
#5
pitercio
*
Lo decía elmundotoday, es tremendamente injusto que te llamen nazi por hacer cosas nazis y que naturalmente, hay que pedir perdón, excepcionalmente, por esas cosas ocasionales que en realidad son recurrentes, permanentes y lo seguirán siendo porque forman parte de la estrategia y planificación de trabajo.
0
K
15
#1
YSiguesLeyendo
...
Juan está en el mismo plano de Rosa sonríe y no sonríe de manera cómplice, lo hace de manera incómoda
porque en ese momento en directo que es muy consciente de lo que está sucediendo".
0
K
12
#3
Rixx
Otra que se retrata ella sola
1
K
11
#10
Dene
hay situaciones en las que, si no eliges bando, ya has eligido un bando.
en este caso, el papanatas de juan del val eligió bando al no decirle a esa señora babosa lo babosa que era...
puedo entender que en el momento no te salgan las palabras. pero siguió eligiendo bando cuando, tras reflexionar, no salio diciendo que esa señora era una babosa
ahora sobran las tonterías
0
K
10
#4
Gadfly
A la hoguera!!!!
0
K
7
#6
Quel
Como le gusta llorar a mitad tetas cuando los insultos no salen de su boca.
6
K
-10
#7
VFR
#6
Lo habitual en a Sarah Selevalaolla
1
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
