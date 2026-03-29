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Nuria Fernández, jefa del servicio de Pediatría del Hospital de Cabueñes: "De 10 niños que nacen al día en Gijón, buenamente 7 u 8 son hijos de inmigrantes"

Nuria Fernández, jefa del servicio de Pediatría del Hospital de Cabueñes: "De 10 niños que nacen al día en Gijón, buenamente 7 u 8 son hijos de inmigrantes"

'Tener el hospital de día ha marcado un antes y un después; en un año hemos atendido a 800 niños', destaca la sanitaria, que afirma sentir 'preocupación' por el aumento de casos de sarampión en España y de meningitis en Inglaterra

| etiquetas: nuria fernández , pediatría , nacimientos , inmigración , gijón
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Gry #1 Gry
Y no hace mucho 7 u 8 de cada 10 niños que nacían en Asturias acababan emigrando.
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porto #4 porto
#1 Si, es como en Galicia, nos dicen que se necesitan inmigrantes pero por otra parte los jovenes gallegos continúan emigrando.
4 K 67
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#3 #4 Es que esta es la historia, que debería ser que los trabajadores españoles pudieran tener casa, salario decente, crecieran los salarios reales y no 30 años estancados

Pero esas condiciones no, porque los israelíes especulan con la vivienda en todo el sur de europa como llevo diciendo dias, y casualmente los salarios en el sur de europa tampoco suben como en el norte

Entonces pues a importar mano de obra que acepte condiciones mas malas, que te compitan con salarios bajos

Si tienes a…   » ver todo el comentario
1 K 37
Trigonometrico #8 Trigonometrico *
#4 No parece que mientan entonces. Cuantos más gallegos emigren más se reduce la población y más inmigrantes se necesitan para embarcarse e ir a pescar, y para trabajar en las granjas de vacas.

Porque con unos salarios un poco más justos, menos gallegos irían a trabajar al extranjero.
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porto #10 porto
#8 Exactamente.
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Gry #11 Gry
#8 Se van principalmente a Madrid y Barcelona, parece que está prohibido crear puestos de trabajo bien pagados en otros sitios.
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NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#1 Vaya los que se dedican a perseguirme porque señalo a los de arriba ahora te dicen que has de aceptar la inmigracion, mientras lo que dicen los tecnooligarcas es que nos va a sustiuir la IA y va a trabajar los robots...


Vaya en Japón los sionistas hacen lo mismo... www.meneame.net/m/cultura/como-japon-necesita-cambiar-dar-bienvenida-i

Luego que si estas campañitas no estan pagadas por los fondos de inversión israelíes mientras la gente no encuentra casa, no llega a fin de mes y tienes que aceptar que te tiren del barrio, que los salarios congelados porque los empresarios encuentran salarios mas baratos y tienen a los sindicatos comprados... :roll:
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#9 A_S
#1 en Asturias los llamamos subpajarianos :troll:
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#3 Lupinillo
No entraré en el recurso de la, derecha del reemplazo, pues creo que es una patraña, a mi me parece una buena noticia.

Ahora la pregunta que yo me hago es por que 7 u 8 de cada 10 son hijos de de inmigrantes y no de españoles?

No deberíamos centrarnos en dar la oportunidad a los españoles de tener hijos.
No deberíamos centrarnos en que eso es un problema, grave a mi parecer y hay que solucionarlo?
1 K 24
Dragstat #6 Dragstat *
#3 el punto de no retorno ya se pasó hace años, ya no hay solución, en todo caso se podría intentar mitigar algo para que el cambio sea menos drástico y no vaya a peor, pero se ve que no se comprende lo que conlleva todo esto, lo que veremos en los próximos años son consecuencia de acciones pasadas. Los que deberían haber hecho algo no lo hicieron y en el futuro no estarán por aquí para admirar su obra de arte. Se echa la culpa a los inmigrantes y solucionado.
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#2 Flamazares
Está bien que de cada 10 nacidos, haya 7 u 8 futuros trabajadores, y sólo 2 o 3 futuros prejubilados
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menéame