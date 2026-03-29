Nuria Fernández, jefa del servicio de Pediatría del Hospital de Cabueñes: "De 10 niños que nacen al día en Gijón, buenamente 7 u 8 son hijos de inmigrantes"

'Tener el hospital de día ha marcado un antes y un después; en un año hemos atendido a 800 niños', destaca la sanitaria, que afirma sentir 'preocupación' por el aumento de casos de sarampión en España y de meningitis en Inglaterra
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Pero esas condiciones no, porque los israelíes especulan con la vivienda en todo el sur de europa como llevo diciendo dias, y casualmente los salarios en el sur de europa tampoco suben como en el norte
Entonces pues a importar mano de obra que acepte condiciones mas malas, que te compitan con salarios bajos
Si tienes a… » ver todo el comentario
Porque con unos salarios un poco más justos, menos gallegos irían a trabajar al extranjero.
Vaya en Japón los sionistas hacen lo mismo... www.meneame.net/m/cultura/como-japon-necesita-cambiar-dar-bienvenida-i
Luego que si estas campañitas no estan pagadas por los fondos de inversión israelíes mientras la gente no encuentra casa, no llega a fin de mes y tienes que aceptar que te tiren del barrio, que los salarios congelados porque los empresarios encuentran salarios mas baratos y tienen a los sindicatos comprados...
Ahora la pregunta que yo me hago es por que 7 u 8 de cada 10 son hijos de de inmigrantes y no de españoles?
No deberíamos centrarnos en dar la oportunidad a los españoles de tener hijos.
No deberíamos centrarnos en que eso es un problema, grave a mi parecer y hay que solucionarlo?