“Nunca viviré bajo bandera rusa”: el Donbás controlado por Ucrania no quiere ser moneda de cambio para la paz

La indignación aflora en Kramatorsk y Sloviansk, bastiones de la resistencia al asedio ruso, donde la mayoría respalda a Kiev frente a los planes de Trump y Putin. Una manta sobre el banco de madera protege del frío las posaderas de Ludmila, de 60 años, y otras vecinas que echan la tarde bajo un árbol en un barrio residencial de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, al este de Ucrania. Residen a unos 20 kilómetros de posiciones rusas en una ciudad objetivo constante de ataques enemigos, pero no se alteran lo más mínimo por el estruendo de fon