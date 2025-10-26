edición general
“Nunca viviré bajo bandera rusa”: el Donbás controlado por Ucrania no quiere ser moneda de cambio para la paz

La indignación aflora en Kramatorsk y Sloviansk, bastiones de la resistencia al asedio ruso, donde la mayoría respalda a Kiev frente a los planes de Trump y Putin. Una manta sobre el banco de madera protege del frío las posaderas de Ludmila, de 60 años, y otras vecinas que echan la tarde bajo un árbol en un barrio residencial de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, al este de Ucrania. Residen a unos 20 kilómetros de posiciones rusas en una ciudad objetivo constante de ataques enemigos, pero no se alteran lo más mínimo por el estruendo de fon

Pertinax #1 Pertinax *
Putinistas criminales... ¡A currar!
Fartón_Valenciano #16 Fartón_Valenciano
#1 Ya sabes como curran, su trabajo solo consiste en decir la palabra "¡multicuentas!"... xD xD xD
#2 fremen11
La hostia!! Resistentes anti rusos no quieren vivir bajo bandera rusa, peaso noticia!!!
2 K 24
Veelicus #6 Veelicus
Esta bien mostrar a la minoria pro-Bandera, pero son eso, minoria.
#3 Grahml
Que se den por jodidos.

Son moneda de cambio y todo depende de cómo la UE lama el nabo a Trump.
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#15 Prueba con DuckDuck
En el móvil me va muy rápido y tiene VPN y bloqueadores
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#13 firefox en modo lectura
desastrecolosal #15 desastrecolosal
#14 puff firefox es mas lento que el caballo del malo, uso edge,... lo intentaré buscar por mis medios


gracias PO!
Dene #10 Dene
Pues eso putin se lo arregla rápido... lo de "nunca vivire" quiero decir
suppiluliuma #18 suppiluliuma
¡Zazis! ¡Estos son los rusoparlantes de Donbás, que vosotros decís defender! ¿No vais a apoyarles?

¡Tranquilos, que estoy de coña! Ya sé que los habitantes del Donbás os importan una mierda. Por eso apoyáis con toda vuestra alma a los que les asesinan.  media
#4 fillodebreoganhn
xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Claro unha rexión poboada por rusos de fala rusa que votaron en referendum unirse a Rusia. Anda caghar.
AntiTankie #7 AntiTankie
#4 gracias por identificarte, ala, po caldeiro do lixo
#11 Kuruñes3.0
#4 Luego cuando llenan todo de españolazos de los que votan PP y dicen Sanjenjo, lloran otros, pero en Cangas.
suppiluliuma #19 suppiluliuma *
#4 xD xD xD xD xD xD xD xD xD

No sé que es más estúpido: que de verdad creas los resultados de esos "referenda" o que no lo hagas e intentes hacernos creer que sí.

En todo caso, tu comentario es firme candidato a la burrda del día. Felicidades.
desastrecolosal #5 desastrecolosal
#0 me sale muro de pago, no puedo leerla

alguna alternativa?
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 www.printfriendly.com/es
En modo imprimible se lee bien
desastrecolosal #13 desastrecolosal *
#8 sorry, pero no, si envias enlaces imposibles (o demasiado dificiles) aquí no tendras mi voto.
AntiTankie #9 AntiTankie
#5 sin javascrpt
desastrecolosal #12 desastrecolosal
#9 como es eso?
