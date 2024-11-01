edición general
Es nulo el despido por tener relación de pareja en la empresa

Es nulo el despido por tener relación de pareja en la empresa

Ha salido en la TV el caso del despido de un directivo de Nestlé en Francia por ocultar una relación de pareja con una empleada. Como suele ser habitual, ha habido una prodigiosa exhibición pública de ignorancia máxima, a juzgar por la “información” proporcionada por los medios, por no hablar de los contertulios todólogos y las redes sociales. Que el todólogo dice que te pueden despedir por incumplir el “código ético”. Pues no. No en España y además no solo sería despido improcedente, sino que sería nulo por violación de derechos fundamentales.

Ripio
En el Mercadona de mi barrio fue sonado el despido fulminante de la jefa de tienda y un empleado por tener un lío.
Ripio
Refranero:
"Donde tengas la olla, no metas la polla".
:troll:

Con todo, si no usan eso pueden usar cualquier excusa peregrina.
shake-it
También os digo que, aunque tus derechos laborales permancezcan intactos, tener una relación de pareja con alguien de tu curro me parece la peor idea del mundo. En una relación de pareja, todos necesitamos nuestros espacios autónomos. Y el espacio laboral es uno de ellos.
Torrezzno
Que alguien le pase la noticia a este pavo  media
daniMate
¿Y sin la relaciones son con la mujer del jefe?
Pepepaco
Se dice que el 90% de las sentencias en los Juzgados de lo Social son siempre favorables al trabajador. No sé hasta qué punto la estadística es exacta, no he encontrado datos reales, pero es muy posible que lo sea, como dice el artículo, te pueden despedir por lamer un Chupa Chups en tu tiempo libre, una coa muy diferente es que el despido pueda ser considerado procedente. Por eso siempre en Laboro recomiendan demandar por todos los conceptos posibles y llegar hasta el final sin conformarse con «arreglos» que te cuestan dinero, y es una muy buena recomendación.
