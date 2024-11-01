Es nulo el despido por tener relación de pareja en la empresa

Ha salido en la TV el caso del despido de un directivo de Nestlé en Francia por ocultar una relación de pareja con una empleada. Como suele ser habitual, ha habido una prodigiosa exhibición pública de ignorancia máxima, a juzgar por la “información” proporcionada por los medios, por no hablar de los contertulios todólogos y las redes sociales. Que el todólogo dice que te pueden despedir por incumplir el “código ético”. Pues no. No en España y además no solo sería despido improcedente, sino que sería nulo por violación de derechos fundamentales.