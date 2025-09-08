Vingegaard, líder de La Vuelta, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”

El ciclista del equipo Visma - Lease a Bike se convirtió en el primer gran favorito en apoyar públicamente la causa de quienes denuncian desde las cunetas lo que consideran un genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Las declaraciones del danés, recogidas en una entrevista para la televisión TV2 de Dinamarca, sorprendieron al mundo del ciclismo internacional y crearon debate dentro y fuera de la competición. “La gente lo hace por un motivo, lo que está pasando actualmente es horrible”