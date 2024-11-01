edición general
El Tribunal de Londres tapa una obra de Banksy que criticaba la brutalidad judicial contra los manifestantes pro-Palestina

La pintada aparece dos días después de que casi 900 personas fueran arrestadas en una protesta en Londres contra el genocidio y la prohibición de la organización Palestine Action .

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Cosas de "el mundo basado en reglas": El momento en el que, en mitad de una entrevista, una mujer judía, hija de un superviviente del Holocausto, es detenida por protestar contra la prohibición de la organización Palestine Action

Londres, hoy*. 425 personas detenidas

*Sábado 6 de septiembre.

xcancel.com/olgarodriguezfr/status/1964464255492927582#m
jonolulu #3 jonolulu
Vaya... Hoy Banksy no mola, ayer sí era cool
#2 diablos_maiq
Ahora resultará que Banksy atenta contra la independencia judicial.
jonolulu #4 jonolulu
#2 Terrorismo puro
