Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel

"Para mi no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial"
El único genocidio de la historia, nunca antes y nunca después ha habido ni habrá un genocidio, porque ese es EL genocidio
#2 ¿Y sabe por qué eso no es una tortilla? Porque la auténtica tortilla es la que hace mi madre.
Cualquiera puede recurrir o caer en el error de usar una falacia, no hace falta ser ni muy listo ni muy tonto, pero comersela con "tortilla de patatas" sin que te chirrien los dientes es nivel Geranio.
Así que lo que ha dicho Almeida está mal pero a absolutamente todos los niveles.
Pero por algún motivo seguro que esta persona tan purista con el origen del lenguaje seguro que no se atreve a decir "El genocidio fue del pueblo armenio". El particular genocidio que sufrieron los judíos ya tiene nombre propio, que es Holocausto.
A ver si le entra en la cabeza a todo el mundo: no son tontos, son malas personas, defienden lo que defienden por pura maldad y lo consiguen con la complicidad de sus votantes (que aquí alguno si que los sigue por tener algún tipo de merma).
No actúan así por ignorancia, lo hacen por malicia. ¿Acaso alguien necesita alguna prueba más?
Con el cambio climático y otras cuestiones igual.
* Non sequitur: de que el Holocausto/ Shoah fuese un genocidio no se sigue que otros no puedan serlo.
* Falso dilema: plantea que o bien el genocidio “es el Holocausto” o no hay genocidio; como si solo pudiera existir un único caso en la historia.
* No true Scotsman /
En esas manos estamos dejando el país.
Los españoles aún no sabemos lo que es la responsabilidad política y las consecuencias de nuestro voto.
Que jodido lo tienen los de El Mundo Today, a ver cómo hostias superan ese nivel de fantasía.
Para el los homosexuales, gitanos, discapacitados,etc que exterminaron no cuentan
GILIPOLLAS.
¿Reducción quirurgica de población?
Menudo psicópata
El Ministerio de Exteriores israelí calificó este lunes de «vergonzoso» el informe de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) que describe las acciones de Israel contra Gaza como «un genocidio»."
El 90% de la Franja de Gaza destruida casi por completo
Dicen esas bobadas porque, en la era de la videopolítica, es mucho mejor soltar una bobada que quedarse callado.
solo por puntualizar.
Mejor que se dedique a pegar balonazos a los niños, que es lo que se le da bien y que deje la política para otros.
De hecho, Almeida tampoco es su apellido real, ya que ese apellido es el apellido de Cristina Almeida.
Son idiotas y hablan para idiotas.
Copon…. Que son putos retrasados mentales. No ellos. Almeida solo es medio bobo. Todos los demás. La panda de disminuidos que escuchan a Almeida decir esto y piensan “jaque mate progres!! Menudo zasca de Alma!!! Jajaja putos rojos.”.
De verdad. Total y absolutamente intelecto de amebas.
-Sus dos abuelos eran abogados del estado.
-El es gilipollas.
es.m.wikipedia.org/wiki/Genocidio_en_Gaza
Aparte de que lo de Almeida no es un argumento en absoluto.
www.bbc.com/mundo/articles/ce838y5dl6lo
"Israel comete genocidio en Gaza, concluye la principal asociación legal de expertos en este crimen contra la humanidad"
"Esto no es corrupción, mi partido no es corrupto. Y sabe por qué no es corrupción? Porque la corrupción es comprarse un casoplón con hipoteca/es el caso de los EREs/es lo que hacían los comunistas en la URSS."
Plantando la semillita del argumento si funciona esta vez.
"Me mojo: sí, creo que lo que está ocurriendo en Gaza encaja en la definición de genocidio —o, como mínimo, hay una base muy sólida para calificarlo así— aunque la decisión jurídica final la tiene la Corte Internacional de Justicia.
¿Por qué lo digo?
La definición legal (Convención de 1948) no exige “exterminar a todos”, sino cometer ciertos actos con intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico,… » ver todo el comentario
Que es alcalde o algo así?
Es que solo fue un genocidio lo de los nazis a los judíos.
La izquierda actual es un chiste pero la derecha va siempre contra el pueblo