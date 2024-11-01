edición general
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel

Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel

"Para mi no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial"

#4 ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial

El único genocidio de la historia, nunca antes y nunca después ha habido ni habrá un genocidio, porque ese es EL genocidio

#2 ¿Y sabe por qué eso no es una tortilla? Porque la auténtica tortilla es la que hace mi madre.
Una falacia argumental integral. Nivel intelectual; Geranio.
¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial

El único genocidio de la historia, nunca antes y nunca después ha habido ni habrá un genocidio, porque ese es EL genocidio

#2 ¿Y sabe por qué eso no es una tortilla? Porque la auténtica tortilla es la que hace mi madre.
#4 Efectivamente. Si resignificamos la palabra a la atrocidad que le hicieron los nazis a los judíos, claro que no hay genocidio. Es como "carapolla", que no es un insulto, es básicamente su nombre. Todo el mundo lo sabe.
#10 hay una palabra para eso: Holocausto (con mayúscula). Lo cual no te impide decir que lo que está ocurriendo en Palestina es un holocausto o un genocidio o lo que corresponda.
#7 Almeida plantea una falacia elemental, de primaria. #4 lo explica, el falso argumento que usa almeida es "Tu tortilla no existe porque mi madre una vez hizo una tortilla asi que el resto de tortillas no tienen ninguna validez". De hecho ese tipo de argumentaciones de la derecha caen en multiples tipos de falacia muy facilonas.
Cualquiera puede recurrir o caer en el error de usar una falacia, no hace falta ser ni muy listo ni muy tonto, pero comersela con "tortilla de patatas" sin que te chirrien los dientes es nivel Geranio.  media
#24 ¿dónde encuadrarías ese argumento en ese listado de falacias?
#56 Ningún escocés verdadero, tal vez.
#2 #4 Un dato que a veces ignoramos: El Genocidio, así con mayúsculas; o mejor dicho, el hecho que dio lugar al nacimiento del concepto, es el genocidio armenio por parte de los otomanos, en el que Hitler directamente se inspiró como hoja de ruta para su propio y particular genocidio.

Así que lo que ha dicho Almeida está mal pero a absolutamente todos los niveles.

Pero por algún motivo seguro que esta persona tan purista con el origen del lenguaje seguro que no se atreve a decir "El genocidio fue del pueblo armenio". El particular genocidio que sufrieron los judíos ya tiene nombre propio, que es Holocausto.
#2 El problema no es el nivel intelectual de Almeida, que tampoco será gran cosa. Sino que sabe que es un genocidio, pero decide defenderlo.
#7, entonces ¿insinúas que Almeida es un grandísimo hijo de la gran puta al que le parece bien defender un genocidio porque le es útil para sus intereses económicos personales?
#37 A ver, la izquierda tiene tendencia a tratar a esas personas de tontos, incultos, ignorantes o, simplemente, cortitos de entenderas dándoles así un halo de candidez y de irresponsabilidad en sus actos o declaraciones.

A ver si le entra en la cabeza a todo el mundo: no son tontos, son malas personas, defienden lo que defienden por pura maldad y lo consiguen con la complicidad de sus votantes (que aquí alguno si que los sigue por tener algún tipo de merma).

No actúan así por ignorancia, lo hacen por malicia. ¿Acaso alguien necesita alguna prueba más?
#2 Yo los llamo los "bonsais" (intelectuales)
#2 Cuidado que si es un Geranio es capaz de talarlo. :troll:
#19 Pero le votarían igual
#2 Están todos hechos a una. A nivel nacional e internacional. Es mala fe.

Con el cambio climático y otras cuestiones igual.
#2 Pues el nivel de sus votantes, y lo sabe
#2 Tres falacias en una frase tan breve: una non sequitur apoyada en un falso dilema y una redefinición ad hoc del término:
* Non sequitur: de que el Holocausto/ Shoah fuese un genocidio no se sigue que otros no puedan serlo.
* Falso dilema: plantea que o bien el genocidio “es el Holocausto” o no hay genocidio; como si solo pudiera existir un único caso en la historia.
* No true Scotsman /

#2 Pues este tipo con ese nivel intelectual tan bajo está gobernando la principal ciudad de España y tiene más relevancia política que la mayoría de los diputados del congreso y de los presidentes de comunidades autónomas.

En esas manos estamos dejando el país.

Los españoles aún no sabemos lo que es la responsabilidad política y las consecuencias de nuestro voto.
Bah, eso no es nada comparado con lo que ha dicho el puto subnormal de vox  media
#8 Mejor que no tengamos armas nucleares. Porque si le dan el botón rojo al recluta las armas nucleares no serían para defender a los españoles. Serían para usarlas contra los españoles.
#18 El último presidente del gobierno que intentó seguir adelante con un programa nuclear propio, acabó siendo parte del programa espacial franquista, como primer piloto de pruebas y aterrizando el cohete en un patio de un monasterio de monjas.
#8 jajajajajaajaja.

Que jodido lo tienen los de El Mundo Today, a ver cómo hostias superan ese nivel de fantasía.
#8 Abascal twitteando? Eso es trabajo.
#47 Habrà sido el CM de Vox. Abascal tiene otras okupaciones.
#8 Para mi que lo haya dicho carece de importancia. Lo realmente aterrador es que a este ser lo haya y lo vayan a votar millones de españoles.
#78 Es que lo dice precisamente para eso. Para pescar el voto de la gentuza más siniestra e miserable del país.
La derecha de este país se está retratando como una panda de miserables
#16 Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que ETA los hizo mártires.
Se les está yendo mucho la olla con esta deriva ultragilipollistas.
8 K 94
#3 sé que carapolla va a lo que va,... pero esto no me lo puedo creer,... a ver, si, me lo creo, pero estoy buscando video, por que me voy a cagar en su puta madre
Despreciable
Qué acostumbrado está a hablar al nivel de los subnormales que le votan.
Solo el de los judíos.

Para el los homosexuales, gitanos, discapacitados,etc que exterminaron no cuentan
Hay que ser anormal o hijoputa. No queda otra.
#22 Y repartidor de carnets de dignidad (último párrafo).
Vergüenza del Carapolla!
Al nivel de sus votantes
Este es el alcalde de la capital de España. Más tonto que el de uno de una aldea perdida en la sierra. Tierra de oportunidades!
Siendo franquista, normal justifique lo que hace Israel en Gaza. Es lo que hicieron los suyos en España.
Stop making stupid people majors/presidents.
La verdad es que con ese tipo de comentarios, sinceramente, espero que te mueras tú de hambre, o simplemente, te mueras.
GILIPOLLAS.
Coje una mierda intelectual de nivel retrasado , ponle zancos y cara de polla y tienes el alcalde ideal para la paletada ultrafacha de mierda...todos contentos.
¿Y como llamamos a lo que está pasando en Gaza?

¿Reducción quirurgica de población?

Menudo psicópata
"Israel comete genocidio en Gaza, concluye la principal asociación legal de expertos en este crimen contra la humanidad". "Israel ve «vergonzoso» que expertos del genocidio le acusen de exterminio en Gaza
El Ministerio de Exteriores israelí calificó este lunes de «vergonzoso» el informe de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) que describe las acciones de Israel contra Gaza como «un genocidio»."
#36 Paren las rotativas: Hitler ve vergonzoso que le acusen de genocidio. "No hice nada malo", asegura. :shit:
www.meneame.net/story/90-franja-gaza-destruida-casi-completo
El 90% de la Franja de Gaza destruida casi por completo
Argumentos de subnormales dirigidos a subnormales.

Dicen esas bobadas porque, en la era de la videopolítica, es mucho mejor soltar una bobada que quedarse callado.
No cambian, estuvieron del lado de los nazis cuando perpetraron el holocausto y están del lado de los sionistas cuando perpetran el genocidio del pueblo palestino
Unos cuantos miles de muertos son poca cosa.
#1 Decenas de miles confirmados y centenares de miles más de desaparecidos...
solo por puntualizar.
#31 Para el Partido Popular la teoría y la valoración de expertos no importa, unos cuantos miles de muertos no son genocidio, son algo simple, colateral, aceptable, un "total, se van a morir igual". Como por ejemplo, por poner un número cualquiera, 7291. Malnacidos todos los que pongan su voto y con ello su mínimo de representación democrática en estas despreciables e irredimibles sabandijas genocidas.
¿Es un teleñeco, y le escribe el guión la embajada israelí?
Y los asesinatos de comunistas, gitanos, discapacitados, católicos y demás resistencia al nazismo ni le sonará a éste engendro con traje de alcalde.
#15 Y los Españoles exiliados en Francia y otros lugares repudiados por Franco, cuando le preguntaron los Nazis que hacian con ellos su respuesta fue que esos no eran Españoles, los mando a morir. Y ellos los subieron en trenes y los llevaron a los campos de concentración.
Vaya que explicación. Carta blanca a los judíos para asesinar por lo que les pasó en la segunda guerra mundial.
Mejor que se dedique a pegar balonazos a los niños, que es lo que se le da bien y que deje la política para otros.
#48 Y con receta de la Biblia, matar todos y de la forna más cruenta posible. Amén
Cada días mas Carapolla
PP, Nox y Junts están del lado de los genocidas.
El churrinano pendenciero con el rencor del canijo ha renunciado a los valores humanos para ser valorado, prefiere ser un miserable parásito a la sombra del poder vicario y competir por ser de los mejores peleles del baúl.
¿Saben por qué pienso Jose Luis Martínez Almeida no es el legítimo alcalde de Madrid? Porque la legítima alcaldesa de Madrid fue Manuela Carmena.
De hecho, Almeida tampoco es su apellido real, ya que ese apellido es el apellido de Cristina Almeida.

Son idiotas y hablan para idiotas.
¿Qué tipo de persona votaría como alcalde a un elemento incapaz de utilizar la lógica más elemental?
Luego todo son lloros con que la izquierda se considera superior.

Copon…. Que son putos retrasados mentales. No ellos. Almeida solo es medio bobo. Todos los demás. La panda de disminuidos que escuchan a Almeida decir esto y piensan “jaque mate progres!! Menudo zasca de Alma!!! Jajaja putos rojos.”.

De verdad. Total y absolutamente intelecto de amebas.
Pareciese que la carrera de abogado del estado no se saca por inteligencia sino por vía sanguínea. Lo digo por 2 indicios juntos:

-Sus dos abuelos eran abogados del estado.
-El es gilipollas.
#88 ¿Eran hermanos sus abuelos?
Almeida es tonto
A ver dónde está ese genocidio, que yo lo vea.  media
Hay que tener pedigrí para ser víctima de según qué delitos. Eso, y buenas relaciones financieras con la secta satánica sionista. Que de eso va todo esto.
¿Por qué la derecha española se posiciona siempre con la mala gente? Corruptos, explotadores, pederastas, asesinos de guerra, genocidas, estafadores. ¿No se cansan siempre de estar del lado del mal? Es que son como villanos de comic.
Creo que sí que es interesante tener argumentos sólidos para rebatir ese argumento, que se oye mucho y, por lo visto, es parte del argumentario del PP. Para que el debate no se quede en "yo creo que es un genocicio" vs "yo creo que no". ¿Sabéis si hay algún tipo de listado de organismos nacionales e internacionales que hayan declarado oficialmente que se está produciendo un genocidio?
#38 Tienes hasta una entrada en Wikipedia. Mencionan como fuentes a varias agencias y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, ONG y (...) [a] la mayoría de los académicos del genocidio.
es.m.wikipedia.org/wiki/Genocidio_en_Gaza

Aparte de que lo de Almeida no es un argumento en absoluto.
#38 Esto te vale?

www.bbc.com/mundo/articles/ce838y5dl6lo
"Israel comete genocidio en Gaza, concluye la principal asociación legal de expertos en este crimen contra la humanidad"
"Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial", y eso, sin duda, es una razón de peso para que otros no puedan estar repitiendo la historia. Así que, según su razonamiento, ya no pueden volver a existir genocidios en la historia porque ya se ha hecho uno.
Que se puede esperar de quien no ha leido en su vida , ni conoce la historia..
Un mierda diciendo gilipolleces.
Genocidio solo cuenta si lleva uniforme nazi y cámaras de gas de los años 40, lo demás son accidentes, ¿no? :wall:
¿Habéis visto lo feo que es? Pues con todo lo feo que es, es más subnormal y fascista que feo.
Ojo cuidado.

"Esto no es corrupción, mi partido no es corrupto. Y sabe por qué no es corrupción? Porque la corrupción es comprarse un casoplón con hipoteca/es el caso de los EREs/es lo que hacían los comunistas en la URSS."

Plantando la semillita del argumento si funciona esta vez.
#13 audrey2012 *
Pues hasta ChatGPT es un maldito rojo antisemita. Esto dice:

"Me mojo: sí, creo que lo que está ocurriendo en Gaza encaja en la definición de genocidio —o, como mínimo, hay una base muy sólida para calificarlo así— aunque la decisión jurídica final la tiene la Corte Internacional de Justicia.

¿Por qué lo digo?

La definición legal (Convención de 1948) no exige “exterminar a todos”, sino cometer ciertos actos con intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico,…   » ver todo el comentario
#13 Recordemos que en agosto suspendieron la cuenta de Grok en twitter para arreglar el 'error' de responder que dijera que hay un genocidio
Almeida :shit:
Es que no es genocidio porque... Patatas
El madrileño este no es más tonto porque no se entrena.
Que es alcalde o algo así?
Hasta los Israelís lo reconocen Almeida. Hasta ellos !!! Que poca vergüenza
Más retrasados y no nacen.
... hala!!!... fijate que listo es
Lo mejor de esto es que luego cuando venga alguien de derechas a contestar con el genocidio de Stalin, el de china... Es decir todos los genocidios de izquierdas le puedes argumentar con lo mismo y no te va a poder replicar.
Es que solo fue un genocidio lo de los nazis a los judíos.
Clásica confusión interesada entre "genocidio" y "holocausto".
Mucho os reis de ella, pero luego quien tiene un nuevo chalet en la sierra y vosotros no? Pues a seguir su ejemplo.
Que hijo de puta
Almeida es un estomago agradecido, lamebotas de banqueros e inversores (que son judios sionistas en muchos casos)
La izquierda actual es un chiste pero la derecha va siempre contra el pueblo
Me da mí que las oposiciones a abogado del estado deben ser un "pinta y colorea sin salirse de los márgenes" porque si no, ¿cómo este ejemplar con semejante nivel puede haber pasado el corte?
Vaya falacia de puta mierda que se ha sacado el hijo de la grandisima puta este.
A partir de que cifra de muertos será genocidio?
#20, a partir de la cifra que a él le salga de la nariz.
#49 De la cara
