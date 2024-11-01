edición general
La Vuelta (viñeta)  

La viñeta de Luiso García: "Por aquí no pasáis, así que daos la vuelta"

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Aquí no pueden haber equidistancias.
K
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Si te sientas en una mesa con 10 nazis es que eres un nazi,si pedaleas con genocidas es lo mismo, pedalear, cantar, jugar...esperemos que siga así y no empiecen con "es que" "pero"
K
platypu #5 platypu
#3 entonces todos los vascos son etarras y pegan tiros en la nuca? Esa es tu reflexion?
K
#7 Einwanderer
#5 Cualquier individuo con una inteligencia media entiende que no.
K
platypu #2 platypu *
Ciclistas genocidas!!!! Ahhhhhh :ffu: :ffu: :ffu:
K
ehizabai #4 ehizabai
#2 Qué tiempos aquellos cuando en 1978 desde el periódico Le Monde se pedía boicotear el mundial de futbol de Argentina...
Cada día alcanzáis nuevas cotas de misería moral.
K
#6 Marisadoro
#2
La UCI expulsa a los equipos rusos y bielorrusos. (2022)
K

