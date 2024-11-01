·
42
meneos
514
clics
La Vuelta (viñeta)
La viñeta de Luiso García: "Por aquí no pasáis, así que daos la vuelta"
viñeta
la vuelta
luiso garcía
33
9
2
K
355
ocio
7 comentarios
#1
Mauro_Nacho
Aquí no pueden haber equidistancias.
3
K
50
#3
CharlesBrowson
Si te sientas en una mesa con 10 nazis es que eres un nazi,si pedaleas con genocidas es lo mismo, pedalear, cantar, jugar...esperemos que siga así y no empiecen con "es que" "pero"
2
K
34
#5
platypu
#3
entonces todos los vascos son etarras y pegan tiros en la nuca? Esa es tu reflexion?
2
K
5
#7
Einwanderer
#5
Cualquier individuo con una inteligencia media entiende que no.
2
K
33
#2
platypu
*
Ciclistas genocidas!!!! Ahhhhhh
2
K
32
#4
ehizabai
#2
Qué tiempos aquellos cuando en 1978 desde el periódico Le Monde se pedía boicotear el mundial de futbol de Argentina...
Cada día alcanzáis nuevas cotas de misería moral.
3
K
56
#6
Marisadoro
#2
La UCI expulsa a los equipos rusos y bielorrusos. (2022)
1
K
22
