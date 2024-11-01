edición general
Los nuevos miembros de la OTAN se ofrecen a comprar más armas para Ucrania a EEUU

Los nuevos miembros de la OTAN se ofrecen a comprar más armas para Ucrania a EEUU

Las dos últimas incorporaciones a la OTAN, Finlandia y Suecia, dijeron el miércoles que comprarán más armas a Estados Unidos para entregárselas a Ucrania, un día después de que los datos mostraran que la ayuda militar extranjera al país devastado por la guerra disminuyó de forma drástica en los últimos meses. Estados Unidos dispone de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en armas, sistemas de defensa aérea y municiones que Ucrania podría utilizar.

comentarios
Machakasaurio
Bueno, vamos viendo ya para que sirve la OTAN, y quien provocó la guerra de Ucrania, no?
USA es el puto Mal de la Humanidad, Guerra hecho país.
Ojalá el puto loco que pusieron al frente les lleve pronto a una guerra civil, y que usen sus armas hasta arrasarse.
O acabarán haciéndolo con el resto del mundo.
Mirad Gaza...
mancebador
#1 La provocó Rusia.
Next.
azathothruna
#3 Putin es como Trump, pero en vez de bienes raices, servicio de inteligencia.
No me preocupa rusia aqui, aunque espero que gane esta cagada especial para joder a los europedos.
rekus
Entrada con consumición. Está inventado.
pepel
Se va a poner las botas este cabrón vendiendo armas; que le suban la tasa de contribución a la OTAN al 10%.
