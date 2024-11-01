Los nuevos miembros de la OTAN se ofrecen a comprar más armas para Ucrania a EEUU

Las dos últimas incorporaciones a la OTAN, Finlandia y Suecia, dijeron el miércoles que comprarán más armas a Estados Unidos para entregárselas a Ucrania, un día después de que los datos mostraran que la ayuda militar extranjera al país devastado por la guerra disminuyó de forma drástica en los últimos meses. Estados Unidos dispone de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en armas, sistemas de defensa aérea y municiones que Ucrania podría utilizar.