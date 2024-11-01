El nuevo portaaviones francés se llamará "France Libre", estará en servicio en 2038 y tendrá tres catapultas

El nombre del portaaviones de nueva generación (PA NG) francés, cuya construcción se confirmó el pasado diciembre, será "France Libre". Además, se ha avanzado que estaría en servicio en 2038 y que contará con tres catapultas electromagnéticas para lanzar sus aviones. La información se ha dado a conocer durante la visita del presidente Macron a las instalaciones de Naval Group en Indret, cerca de Nantes (Loira Atlántico), una de las plantas de la empresa estatal que contribuirá a la construcción de este portaaviones de nueva generación.
