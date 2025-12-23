El nuevo plan de acorazados de Trump podría transformar la Marina estadounidense… o hundirla

“Fabricamos el mejor equipo del mundo, con diferencia, nadie se acerca. Pero no los producimos lo suficientemente rápido”, dijo Trump, al anunciar que tiene previsto reunirse con los principales contratistas militares estadounidenses para aumentar la producción de los nuevos acorazados y otros programas de armamento.
¿Un plan ideado por el hombre más listo del planeta? ¿Que podría salir mal?
Los acorazados clase King George V de la SGM andaban por las 35.000 tm (como el Prince of Wales, hundido por los japoneses) De ahí un 10% del peso eran los cañones y torretas y otro 30 el blindaje (la chapa)
Los Kirov es soviéticos que son los barcos de superficie más armados hoy en día, no llegan a las 30.000 (más bien 25.000)
Ese desplazamiento si no es en un portaaviones (bastante pequeño para los estándares actuales) no tiene sentido. De hecho, hay una serie de buques con una… » ver todo el comentario
El Yamato media 263 metros de longitud
Se le ha ido la pinza, pero vamos esto no pasará de un PowerPoint porque es un sin sentido militar
El cañón electromagnético no lo van a rescatar del cubo de la basura, van a diseñarlo conjuntamente con Japón, que ya tienen uno semi-funcional.