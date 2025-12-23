edición general
El nuevo plan de acorazados de Trump podría transformar la Marina estadounidense… o hundirla

“Fabricamos el mejor equipo del mundo, con diferencia, nadie se acerca. Pero no los producimos lo suficientemente rápido”, dijo Trump, al anunciar que tiene previsto reunirse con los principales contratistas militares estadounidenses para aumentar la producción de los nuevos acorazados y otros programas de armamento.

Yorga77 #2 Yorga77
Relacionada: voz.us/es/mundo/251223/32057/flota-dorada-trump-presenta-nueva-generac
¿Un plan ideado por el hombre más listo del planeta? ¿Que podría salir mal? :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
1 K 37
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#7

Los acorazados clase King George V de la SGM andaban por las 35.000 tm (como el Prince of Wales, hundido por los japoneses) De ahí un 10% del peso eran los cañones y torretas y otro 30 el blindaje (la chapa)

Los Kirov es soviéticos que son los barcos de superficie más armados hoy en día, no llegan a las 30.000 (más bien 25.000)

Ese desplazamiento si no es en un portaaviones (bastante pequeño para los estándares actuales) no tiene sentido. De hecho, hay una serie de buques con una…   » ver todo el comentario
2 K 33
Yorga77 #12 Yorga77
#11 Pues según el articulo ademas los quieren llenar de armas y toda la chatarra militar que tienen. !Y ni siquiera tienen sitios donde fabricarlos! teniendo en cuenta que aun no tienen barcos que de idearon el los 90 va para largo.
0 K 19
powernergia #1 powernergia
Ese hombre de paz
1 K 29
HeilHynkel #6 HeilHynkel
¿Acorazados? ¿Se les ha ido la olla con la traducción o de verdad piensa en acorazados? :roll:
1 K 27
Yorga77 #7 Yorga77
#6 Con una longitud de 268 metros y un desplazamiento de 30.000 a 40.000 toneladas, también serán los buques de combate de mayor superficie que la Marina estadounidense haya construido desde la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que sí
0 K 19
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#7 para ponerlo en contexto
El Yamato media 263 metros de longitud

Se le ha ido la pinza, pero vamos esto no pasará de un PowerPoint porque es un sin sentido militar
0 K 8
Yorga77 #9 Yorga77
#8 ¿Acaso pones en duda las ideas del amado y perfecto líder con {0x1f346} de tres palmos? Le habrán dado la razón y patadon para delante son literalmente muchos miles de millones más de lo que gastan ahora en barcos o gasto militar.
0 K 19
Gry #10 Gry
Este tipo tiene un resumen mejor de que es exactamente lo que ha anunciado Trump, por qué, y de las capacidades de ese "acorazado": youtu.be/tdEMgU39S0w

El cañón electromagnético no lo van a rescatar del cubo de la basura, van a diseñarlo conjuntamente con Japón, que ya tienen uno semi-funcional.
0 K 15
makinavaja #3 makinavaja
Pues de Yemen tuvieron que retirar sus barcos... no sé yo.... :troll: :troll:
0 K 12
riska #5 riska
Trump va a poner aranceles a la gravedad y negociar con los vientos. Así lo piensa solucionar.
0 K 10
lgg2 #13 lgg2
Trump, el nuevo Bukaroo Banzai.
0 K 8
#4 sliana
Tanto barco de guerra necesitara objetivos
0 K 7
Bhuvaya #14 Bhuvaya
Y también usaremos dirigibles y cañones ferroviarios, ha añadido.
0 K 6

