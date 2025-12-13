edición general
El nuevo paso de Luis Alfonso de Borbón para reivindicar su condición de «sucesor legítimo de los reyes de Francia»

El hijo de Carmen Martínez Bordiú ha lanzado una web bajo dominio francés, donde repasa su biografía y su legado dinástico

Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
Ha perdido la cabeza.
3 K 54
paleociencia #14 paleociencia
#6 Quiere perder la cabeza
0 K 10
#7 Albarkas
Nada como un niñato con pasta para derrochar haciendo el ridículo con un montón de trasnochados que le ríen las gracias.
Como se nota que no ha tenido que sudar ni un céntimo de los malgastados en idioteces.
1 K 25
#3 kaos_subversivo
Este no sabe lo que es la guillotina
1 K 22
javibaz #9 javibaz
#3 pero parece que quiere probarla.
0 K 12
GeneWilder #1 GeneWilder
Tiene menos futuro que un francotirador ciego.
1 K 19
Deviance #4 Deviance
Ahí tienen wenas guillotinas....... :troll:
0 K 17
pitercio #15 pitercio *
¿Es una impresión mía o todos los neo fascistas que salen habitualmente se están poniendo cebones? Así como hinchados, con párpados gordos incluso. Igual es que les dan alguna hormona o yoquesé, que acaban todos pareciéndose a un manatí o a este zepelín franquista.
0 K 15
tul #2 tul
que se presente a las proximas elecciones, seguro que arrasa
0 K 15
Kantinero #10 Kantinero
C´est moi le putain de roi de France, couillons

Ha dicho
0 K 14
Glidingdemon #12 Glidingdemon
Pues en Francia tienen un cariño especial por su familia, si lo que busca es el amor de los franceses que se instale en Paris y siga intentándolo, desde aquí tiene todo mi apoyo, creo que su padre hizo honor a su estirpe y falleció como es debido.
0 K 8
#5 Piscardomorao
¿Este tío sabe que Francia es una República, y que por definición, no tiene reyes?
0 K 5
#8 Lacasito.Pérez
#5 Pero tiene ultraderecha potente. Y la principal valedora de la monarquía siempre es la ultraderecha. Véase el duque de Windsor pasando revista al ejército nazi en plena IIGM (y a Churchill pidiéndole que se corte un poco, que, en teoría, es el enemigo), véase los padres de la reina Sofía tomando partido por los nazis (razón por la que Grecia actualmente es una república)... y, en la actualidad pasa con Vox en España y con Chega en Portugal (que ya están hablando de restauración monárquica)
2 K 30
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
#5 precisamente por eso se postula como rey ¬¬
0 K 11
Cantro #13 Cantro
#5 Curiosamente, su presidente, por el hecho de serlo, obtiene un título nobiliario xD
0 K 11

