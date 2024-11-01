Nuevo estudio demuestra que adoptar una dieta vegana reduce un 50% la huella de carbono diaria en solo 16 semanas

Adoptar una alimentación basada en plantas reduce de forma notable la huella climática diaria. Una dieta basada en plantas puede recortar hasta 1.300 g de CO₂ al día, según ensayo con 244 adultos. Una decisión tan cotidiana como elegir el almuerzo influye tanto como evitar un pequeño trayecto en coche. Y eso, para muchas personas, resulta más manejable que cambiar de vehículo o instalar paneles solares. Comer es algo que se hace cada día, varias veces.
| etiquetas: dieta basada en plantas , huella de carbono , medio ambiente , ecologismo
Le he preguntado a IA sobre los piensos de ganado y dice que no viene la procedencia de la matería prima, así que le he preguntado de donde suele ser y que me diga que probabilidad tiene de que sea de esa procedencia.
Con estos datos igual hasta empeora la huella de carbono para las carnes.
1. MAÍZ (Aporte energético principal)
Ucrania / Brasil / EE.UU.: 75% de probabilidad.
España (León, Huesca, Sevilla): 25% de probabilidad.
