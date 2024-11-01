edición general
10 meneos
9 clics

Nuevo estudio demuestra que adoptar una dieta vegana reduce un 50% la huella de carbono diaria en solo 16 semanas

Adoptar una alimentación basada en plantas reduce de forma notable la huella climática diaria. Una dieta basada en plantas puede recortar hasta 1.300 g de CO₂ al día, según ensayo con 244 adultos. Una decisión tan cotidiana como elegir el almuerzo influye tanto como evitar un pequeño trayecto en coche. Y eso, para muchas personas, resulta más manejable que cambiar de vehículo o instalar paneles solares. Comer es algo que se hace cada día, varias veces.

| etiquetas: dieta basada en plantas , huella de carbono , medio ambiente , ecologismo
8 2 2 K 1 ciencia
12 comentarios
8 2 2 K 1 ciencia
Comentarios destacados:    
Torrezzno #1 Torrezzno
Solo si evitas los garbanzos
1 K 20
ctrl_alt_del #2 ctrl_alt_del
Y un 99% la alegría de vivir :troll:
2 K 39
#3 paco_camps_2011
Me pregunto si en el estudio tienen en cuenta que muchos alimentos vegetarianos vienen de a tomar por saco y ese transporte también emite. Las carnes suelen ser de cercanía.
0 K 10
#6 sarri
#3 Sin ser yo vegano... Sabemos de dónde viene lo que comen en las granjas?
1 K 19
#10 paco_camps_2011 *
#6 No había pensado en ello y tienes toda la razón.
Le he preguntado a IA sobre los piensos de ganado y dice que no viene la procedencia de la matería prima, así que le he preguntado de donde suele ser y que me diga que probabilidad tiene de que sea de esa procedencia.
Con estos datos igual hasta empeora la huella de carbono para las carnes.

1. MAÍZ (Aporte energético principal)
Ucrania / Brasil / EE.UU.: 75% de probabilidad.
España (León, Huesca, Sevilla): 25% de probabilidad.

2. HARINA DE…   » ver todo el comentario
0 K 10
Supercinexin #4 Supercinexin
Mis abuelos del pueblo jamás fueron veganos y, tras 92 años él y 96 años ella, dejaron una huella de carbono varios órdenes de magnitud menor que cualquier hippy de mierda vegano de hoy que sólo con los viajecitos que se pega y el iPhone que se compra cada 4-5 años ha contaminado el hijoputa más que mi abuelo en cincuenta vidas suyas.
8 K 70
arturios #11 arturios
#4 Y aun así ese hippy de mierda vegano contamina un 50% menos que tu, ya ves...
1 K 22
CerdoJusticiero #12 CerdoJusticiero
#4 Otro cuñadómetro roto. Muchas gracias.
0 K 11
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Eso cuántos viajes en avión de findes y puentes son? Para compensar
0 K 8
Andreham #7 Andreham
¡Genial! Habrá que mirar la lista de pasajeros de los 500 vuelos privados que salieron después de la Super Bowl y que se tiren un tiempo comiendo habichuelas.
0 K 8
#8 Nastar
Los subnormales veganos que popularizaron los contenedores de aguacates que viajan miles de kms usando trailers, barcos y maquinarias varias en vez de untar la mantequilla de proximidad en la puta tostada del instagram tienen que vivir 3 vidas para compensar la huella de carbono.
1 K -4
#9 DotorMaster
y morirse también reduce la huella de carbono
0 K 8

menéame