Nuevo estudio demuestra que adoptar una dieta vegana reduce un 50% la huella de carbono diaria en solo 16 semanas

Adoptar una alimentación basada en plantas reduce de forma notable la huella climática diaria. Una dieta basada en plantas puede recortar hasta 1.300 g de CO₂ al día, según ensayo con 244 adultos. Una decisión tan cotidiana como elegir el almuerzo influye tanto como evitar un pequeño trayecto en coche. Y eso, para muchas personas, resulta más manejable que cambiar de vehículo o instalar paneles solares. Comer es algo que se hace cada día, varias veces.