El nuevo diccionario ultra: el lenguaje de la extrema derecha populista  

Jorge Gaupp y Germán Labrador debaten sobre las tácticas comunicativas de partidos como Vox y las formas de hacerles frente. En 2020, Jorge Gaupp y Germán Labrador, especialistas en estudios culturales, publicaron un artículo en el que analizaban el uso que hacía Vox de conceptos como “España”, “buenista”, “dictadura”, “progre” o “fascista” en su propaganda en redes sociales. Se inspiraron en el trabajo del filólogo judío alemán Victor Klemperer, que estudió los cambios en el lenguaje introducidos por el régimen nazi mientras lo sufría.