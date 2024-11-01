El nuevo comisario maricón quiere abogar por una mayor aceptación

¡La traducción por IA es el futuro! Pues no, parece ser el presente, y habría que buscar la noticia original, pero me parece un fiasco impresionante. Debería ser política pero lo pongo en ocio/humor porque la noticia es lo de menos.
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Un régimen abyecto no mejora por usar propaganda feminista, LGTB o transinclusiva para lavar su imagen. ¿O acaso en Gaza no hay mujeres, no hay gays, no hay personas queer?
#2 Tal vez esta gente tiene montada una IA en local para evitar problemas de copyright de sus artículos con IAs públicas.
El problema es que a no ser que inviertas mucho dinero la inteligencia de una IA ejecutada en local es limitada. A demás es probable que hayan descargado un modelo "liberado", de los que les han eliminado la censura. Ese podría ser el motivo de que use la palabra "maricón" en vez de algo más "polítcamente correcto". Podrían solucionarlo con un prompt donde se le explicara que la traducción será para publicar en una web de noticias.
Esa nunca me ha gustado nada. Sin embargo sospecho que una IA lo haría mejor porque la IA realmente comprende el texto en lugar de basarse en equivalencias de traducciones hechas por humanos como hace google translate.
En cualquier caso, ya vemos lo bien que lo está haciendo un LLM en este caso.
Además eso de que "comprende el texto", permíteme dudarlo, eso es lo que nos quieren hacer creer los CEOs vende-humos, la realidad es que no son más que relaciones estadísticas entre palabras, es decir, exactamente lo mismo que una IA específica como Google Translator, pero generalizada, y por lo tanto más propensa a errores.