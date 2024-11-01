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El nuevo comisario maricón quiere abogar por una mayor aceptación

El nuevo comisario maricón quiere abogar por una mayor aceptación

¡La traducción por IA es el futuro! Pues no, parece ser el presente, y habría que buscar la noticia original, pero me parece un fiasco impresionante. Debería ser política pero lo pongo en ocio/humor porque la noticia es lo de menos.

| etiquetas: traducción , ia , fail
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13 comentarios
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#7 DenisseJoel
Pinkwashing de libro. Una sociedad que apoya un genocidio no es inclusiva ni respeta la libertad de las personas, punto.
Un régimen abyecto no mejora por usar propaganda feminista, LGTB o transinclusiva para lavar su imagen. ¿O acaso en Gaza no hay mujeres, no hay gays, no hay personas queer?
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eltoloco #2 eltoloco
Y por estas cosas la burbuja de la IA va a pinchar más pronto que tarde. Por no hablar de que los precios se van a multiplicar porque las inversiones a fondo perdido no pueden durar para siempre, de hecho ya está ocurriendo, el caso de Anthropic y los tokens de precio variable es el mejor ejemplo, pero esto es solo el principio, las subscripciones "tarifa plana" van a desaparecer muy pronto, y todo va a ser pago por uso.
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anv #6 anv *
¡La traducción por IA es el futuro! Pues no

#2 Tal vez esta gente tiene montada una IA en local para evitar problemas de copyright de sus artículos con IAs públicas.

El problema es que a no ser que inviertas mucho dinero la inteligencia de una IA ejecutada en local es limitada. A demás es probable que hayan descargado un modelo "liberado", de los que les han eliminado la censura. Ese podría ser el motivo de que use la palabra "maricón" en vez de algo más "polítcamente correcto". Podrían solucionarlo con un prompt donde se le explicara que la traducción será para publicar en una web de noticias.
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eltoloco #8 eltoloco
#6 ingeniería avanzada, añadirle al prompt "please do not make mistakes", sin duda el futuro.. xD xD xD
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anv #9 anv
#8 Me gustaría encontrar el artículo original en alemán (o el idioma que sea) para ver qué traducción hace Gemini por ejemplo.
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eltoloco #10 eltoloco
#9 pues si la encuentras, haz también la prueba con la traducción automática de Google Chrome, y nos reímos un rato con la involución que supone meterle LLMs a todo lo posible.
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anv #11 anv
#10 pues si la encuentras, haz también la prueba con la traducción automática de Google Chrome

Esa nunca me ha gustado nada. Sin embargo sospecho que una IA lo haría mejor porque la IA realmente comprende el texto en lugar de basarse en equivalencias de traducciones hechas por humanos como hace google translate.
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eltoloco #13 eltoloco *
#11 primero de todo, Google Translator también es IA, no es una simple relación entre palabras ni muchísimo menos. Estás confundiendo IA con LLM, no es lo mismo. Todos los LLMs son IA, pero no todas las IAs son LLM.

En cualquier caso, ya vemos lo bien que lo está haciendo un LLM en este caso. :palm:

Además eso de que "comprende el texto", permíteme dudarlo, eso es lo que nos quieren hacer creer los CEOs vende-humos, la realidad es que no son más que relaciones estadísticas entre palabras, es decir, exactamente lo mismo que una IA específica como Google Translator, pero generalizada, y por lo tanto más propensa a errores.
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Tkachenko #3 Tkachenko
Un maricón "gay friendly"?? menuda sorpresa! xD
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LinternaGorri #5 LinternaGorri
Microblogging de libro.... Para qué inventarían los comentarios?
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#12 Alcalino
Sacad una captura antes de que lo cambien
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LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
Los niños, los borrachos, y...ahora la IA no mienten.
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menéame