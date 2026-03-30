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Las nuevas normas obligan a Mercadona, Carrefour, Lidl y más supermercados a adaptar las etiquetas

Las nuevas normas obligan a Mercadona, Carrefour, Lidl y más supermercados a adaptar las etiquetas

La nueva normativa obligará a los grandes supermercados a adaptar el etiquetado para que sea accesible también para personas con discapacidad visual

| etiquetas: supermercados , braille , etiquetas , discapacidad visual
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8 comentarios
10 2 0 K 128 actualidad
Gry #1 Gry
Ya puestos también podían obligar a aumentar el tamaño de la letra del precio por kg en las etiquetas.
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makinavaja #5 makinavaja
#1 Ya existen los microscopios.... :troll: :troll: :troll:
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Milmariposas #7 Milmariposas
#1 Eso sería como pegarse un tiro en su propio pie. Esa información bien visible puede tener consecuencia sobre las ventas de ese producto y no para bien. Yo soy precisamente de los que miran sobre todo el precio al kg.
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tusitala #3 tusitala
Y que pongan la fecha de caducidad donde se vea
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#6 pcmaster *
Estça bien que pongas información en braile, pero estaría también super-mega-chachi que las etiquetas estuvieran impresas con letra fácilmente legible. Estoy harto de tener que coger una lupa para intentar leerlas porque están impresas a la medida de David el Gnomo, o que no las lea ni con lupa porque están impresas en unos colores con los cuales el contrasete brilla por su ausencia y entonces casi ni se ven.

Por no hablar de las veces que están impresas en un fondo de aluminio brillante...
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obmultimedia #4 obmultimedia
Ya puestos podrian dejar de poner articulos gancho sin precio al lado de otro similar que si lo lleva para confundir al cliente
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Kantinero #8 Kantinero
Y poner el precio real de los productos, eso de galletas Fulanito a 6,99 (y en mucho más pequeño, si te llevas 2, si no la unidad a 3,99 )
Especialmente Eroski, ya me han engañado varias veces (por no llevar gafas a la compra) , de hecho ya no les compro
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julespaul #2 julespaul
Ya puestos, podrían etiquetar también en catalán, vasco y gallego.
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menéame