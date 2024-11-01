Nuevas grabaciones vuelven a señalar la corrupción en los círculos de poder en Ucrania

La publicación de más audios vinculados al escándalo conocido como Mindichgate vuelve a poner la corrupción en el centro de la actualidad política ucraniana y asedia nuevamente a Zelenski. Como en ocasiones anteriores, las investigaciones de la Agencia y la Fiscalía Anticorrupción (NABU y SAPO) solo han tenido hasta ahora implicaciones mediáticas, después utilizadas por la oposición para vincular al presidente con las acusaciones de malversación de las arcas de las empresas públicas o trato de favor a determinadas empresas.