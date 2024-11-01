La publicación de más audios vinculados al escándalo conocido como Mindichgate vuelve a poner la corrupción en el centro de la actualidad política ucraniana y asedia nuevamente a Zelenski. Como en ocasiones anteriores, las investigaciones de la Agencia y la Fiscalía Anticorrupción (NABU y SAPO) solo han tenido hasta ahora implicaciones mediáticas, después utilizadas por la oposición para vincular al presidente con las acusaciones de malversación de las arcas de las empresas públicas o trato de favor a determinadas empresas.
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El dinero de los europeos para alimentar la corrupción del régimen de Kiev y su cabecilla Zelensky: fuga de capitales, mansiones, negocios…
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