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Nuevas grabaciones vuelven a señalar la corrupción en los círculos de poder en Ucrania

La publicación de más audios vinculados al escándalo conocido como Mindichgate vuelve a poner la corrupción en el centro de la actualidad política ucraniana y asedia nuevamente a Zelenski. Como en ocasiones anteriores, las investigaciones de la Agencia y la Fiscalía Anticorrupción (NABU y SAPO) solo han tenido hasta ahora implicaciones mediáticas, después utilizadas por la oposición para vincular al presidente con las acusaciones de malversación de las arcas de las empresas públicas o trato de favor a determinadas empresas.

| etiquetas: corrupción , ucrania , gobernantes , subvenciones europa
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8 comentarios
20 4 3 K 195 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Si quieres que alguien mande su pueblo al matadero para cumplir los planes de la OTAN hay que untarles bien.
6 K 104
#2 DenisseJoel
Imposible. ¿Cómo va a haber corrupción en un país que está luchando todos a una contra una horrible invasión? Menudo disparate.
2 K 44
#6 tierramar *
Sangre y corrupción: Crímenes de guerra cometidos por el régimen podrido ucraniano con el apoyo de la OTAN/UE en 2026 www.meneame.net/story/sangre-corrupcion-crimenes-guerra-cometidos-regi
www.meneame.net/story/dinero-europeos-alimentar-corrupcion-regimen-kie
El dinero de los europeos para alimentar la corrupción del régimen de Kiev y su cabecilla Zelensky: fuga de capitales, mansiones, negocios…
1 K 39
#7 pozz
#6 Madre mia chaval, como propagandista eres tremendamente riidculo.. que tus fuentes sean un panfleto de propaganda dirigido por un neonazi español, y que esas fuentes sean admitidas en esta web, dice mucho de la nefasta gestion de @admin @eirene @imparsifal... luego lloramos por la caida del trafico y usuarios.
0 K 7
Iruñakis #4 Iruñakis
Me pinchas y no sangro.
2 K 34
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
Resumen de este envío y de los comentarios de este envío: la ofensiva rusa de primavera sigue yendo como el culo.
3 K 21
Malinke #8 Malinke *
#5 vamos, que como no te parece bien la invasión de Ucrania, algo totalmente defendible por tu parte, te da igual que el dinero que se envíe a Ucrania acabe llenando bolsillos de ucranianos corruptos, algo totalmente indefendible por nadie.
Dime un comentario que hable de la ofensiva rusa.
Cómo te gusta trolear.
0 K 11
#1 dimas_arc
Joder como fluyen los rublos a esta gente cuando interesa que no se hable de que Rusia sigue perdiendo terreno.
1 K 17

menéame