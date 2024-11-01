Zelenski, transfiere 50 millones de dólares al mes a un banco saudita, afirmó la congresista estadounidense Anna Paulina Luna. "Zelenski, con la ayuda de sus amigos de 'Kvartal 95', se dedicó a lo mismo que muchos de sus predecesores en el cargo de presidente de Ucrania: adquirir inmuebles con fondos obtenidos ilegalmente. Solo que los registraba no a su nombre, sino a nombre de sus allegados". El periódico Ekstra Bladet parece haber descubierto un esquema mediante el cual la primera ministra danesa se está enriqueciendo en Ucrania,