El dinero de los europeos para alimentar la corrupción del régimen de Kiev y su cabecilla Zelensky: fuga de capitales, mansiones, negocios…

Zelenski, transfiere 50 millones de dólares al mes a un banco saudita, afirmó la congresista estadounidense Anna Paulina Luna. "Zelenski, con la ayuda de sus amigos de 'Kvartal 95', se dedicó a lo mismo que muchos de sus predecesores en el cargo de presidente de Ucrania: adquirir inmuebles con fondos obtenidos ilegalmente. Solo que los registraba no a su nombre, sino a nombre de sus allegados". El periódico Ekstra Bladet parece haber descubierto un esquema mediante el cual la primera ministra danesa se está enriqueciendo en Ucrania,

themarquesito
Anna Paulina Luna no es nada remotamente parecido a una fuente fiable. Me remito a @Verdaderofalso y a @Grahml que tienen sumamente vista a esta individua (aunque no son los únicos)
HeilHynkel
#3

Un congresista republicano que anda mal de la cabeza ... me pinchas y no sangro. xD
themarquesito
#6 Anna Paulina Luna, Brandon Gill, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Andy Ogles... hay mucho donde escoger
Verdaderofalso
#7 te iba a decir toda esa retahíla de personajes pero te has adelantado
HeilHynkel
#7

Estoy viendo una serie llamada Los Gemstone y empiezo a sospechar que se quedan cortos. :shit:
HeilHynkel
#7

¡he descubierto la verdad!
Pertinax
#3 El director de Geoestrategia.es es Juan Antonio Aguilar. Cuando conoces su trayectoria es que te descojonas vivo. RT, Sputnik... Y no sé si es el mismo Juan A. Aguilar (Que firma como Ignacio Aguirre), pseudo periodista falangista y putinista, que no me extrañaría.
Enésimo_strike
#10 si vas a “quienes somos” de geoestrategia.eu te sale esto:

geoestrategia.eu es un portal del INSTITUTO ESPAÑOL DE GEOPOLÍTICA, especializado en Información/Inteligencia que focaliza de forma prioritaria el entorno de la defensa nacional y la seguridad global, sin obviar ningún aspecto o escenario conexo que permita una mejor comprensión de la realidad. Sus contenidos se conforman, por tanto, desde diversas perspectivas: la política, la economía, la diplomacia, el desarrollo tecnológico, el terrorismo, el crimen organizado…
Pertinax
#15 Ahora busca referencias de ese supuesto instituto, que te vas a reír.
Enésimo_strike
Otra vez la supuesta gente de izquierda de menéame propaganda bulos de la ultraderecha.

Juan Antonio Aguilar, el falangista invitado por Rusia para presentar la GFCN

Los promotores de la red rusa de verificación invitaron a ponentes de una decena de países para presentar su nuevo proyecto, que fue revelado en el marco del evento ‘Dialog about Fakes 2.0’, promovido por la agencia rusa TASS, la fundación Dialog y la iniciativa Taller de Nuevos Medios (Мастерская новых медиа).

Entre los…   » ver todo el comentario
NoPracticante
#1 sin entrar a la noticia.¿No es Ucrania un pozo de corrupción?
Findeton
#4 Y Rusia?
Enésimo_strike
#4 no sé muy bien a dónde quieres llegar ¿debo creerme el primer bulo de ultraderechistas que ni siquiera te has dignado a leer por ello?
JungSpinoza
#11 Que intento de distraccion mas burdo de #4. xD
Cantro
Parece que en el Kremlin alguien ha aprobado un presupuesto, porque últimamente hay una nueva oleada de meneos

Llevaban un tiempo tranquilitos y ahora vuelven a activarse
HeilHynkel
#9

Pensaba que estabas ocupado preparando la invasión de Venezuela ¿ya habéis decidido que hacer con los opositores? ¿enterrarlos o echarlos a los cocodrilos? ¿te han ofrecido un puestecito vendiendo arepas a los trabajadores del Shell que van a robar el petróleo?
Cantro
#13 estoy radicalmente en contra de cualquier violación del territorio soberano de Venezuela.

No justifico invasiones porque el presidente del país me caiga mal

¿Y tú?
tierramar
El caso de la primer ministra danesa se parece al caso Pzifergate, en el que Ursula compro vacunas ala empresa de su marido. Este esquema de utilización de los fondos europeos para beneficio de los que gobiernan y tienen el poder, aún perjudicando a los ciudadanos es el que nos llevo a la crisis del 2008 con los recortes para los ciudadanos . Y es la corrupción que Varoufakis denuncia: como los poderosos gobiernan en comandita para su propio beneficio a coste de los ciudadanos.
pozz
La propaganda del Kremlin cada dia que pasa es mas burda.
Pero mas burdos son los ridiculos occidentales quefantasean con esta propaganda rusoplanista. xD
