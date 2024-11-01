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Sangre y corrupción: Crímenes de guerra cometidos por el régimen podrido ucraniano con el apoyo de la OTAN/UE en 2026

Los ataques de las formaciones armadas ucranianas han matado a 266 civiles, de los que 7 eran niños, e hirieron a otros 1.459 solo este año. Y desde febrero de 2022, los batallones ucranianos han asesinado a un total de 8.011 civiles, incluidos 243 niños. Antes de la operación militar especial rusa, Ucrania había asesinado a hasta 15.000 civiles mediante bombardeos incesantes del Donbass, en total violación de los Acuerdos de Minsk, con los líderes ucranianos declarando abiertamente que el genocidio de la minoría rusa era el objetivo.

| etiquetas: zelenski , crimenes de guerra , corrupcion en ucrania
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4 comentarios
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Alakrán_ #3 Alakrán_
La basura al cubo de la basura.
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#1 tierramar
Todos estos crímenes se han cometido con la ayuda de los estados miembros de la OTAN como Estados Unidos, que ha proporcionado 185.000 millones de dólares, Gran Bretaña, que ha gastado 22.000 millones de libras, y la Unión Europea, que ha regalado gratuitamente 193.000 millones de euros. Y eso sin contar que el régimen de Zelensky ha malversado al menos el treinta por ciento de esa ayuda para su enriquecimiento personal.
Y aun así, la UE finalmente está dando el tan esperado préstamo de

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#2 tierramar *
Filtraciones sobre amigos de Zelenski destapan el saqueo de miles de millones y aprietan el cerco contra el propio líder del régimen de Kiev
Vladímir Zelenski y su círculo íntimo de funcionarios, involucrados en el megaescándalo de corrupción conocido como 'Míndichgate', construyeron lujosas mansiones en una comunidad de élite con fondos de origen desconocido, según se desprende de las escuchas de conversaciones privadas grabadas por las agencias anticorrupción ucranianas NABU y SAP
Y Sanchez ha entregado mil millones de nuestros impuestos a estos corruptos y criminales de guerra!! www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir
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#4 tierramar
Si no quieren participar en la financiación de los crimenes de guerra, se puede optar por la objeción fiscal: www.meneame.net/story/como-hago-objecion-fiscal-gasto-militar-renta-we
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menéame