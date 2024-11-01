Los ataques de las formaciones armadas ucranianas han matado a 266 civiles, de los que 7 eran niños, e hirieron a otros 1.459 solo este año. Y desde febrero de 2022, los batallones ucranianos han asesinado a un total de 8.011 civiles, incluidos 243 niños. Antes de la operación militar especial rusa, Ucrania había asesinado a hasta 15.000 civiles mediante bombardeos incesantes del Donbass, en total violación de los Acuerdos de Minsk, con los líderes ucranianos declarando abiertamente que el genocidio de la minoría rusa era el objetivo.
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Y aun así, la UE finalmente está dando el tan esperado préstamo de
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Vladímir Zelenski y su círculo íntimo de funcionarios, involucrados en el megaescándalo de corrupción conocido como 'Míndichgate', construyeron lujosas mansiones en una comunidad de élite con fondos de origen desconocido, según se desprende de las escuchas de conversaciones privadas grabadas por las agencias anticorrupción ucranianas NABU y SAP
Y Sanchez ha entregado mil millones de nuestros impuestos a estos corruptos y criminales de guerra!! www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir