No tan pacifista: Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski

Fabricar más armas y más material de defensa para un mundo en guerra. España y Ucrania anuncian un acuerdo de colaboración entre ambos países para fabricar conjuntamente material militar. Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski han presidido la firma de ese acuerdo este miércoles en el Palacio de la Moncloa durante un acto en el que el presidente español ha confirmado que el Gobierno destinará otros mil millones de euros de ayuda a Ucrania.