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No tan pacifista: Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski

Fabricar más armas y más material de defensa para un mundo en guerra. España y Ucrania anuncian un acuerdo de colaboración entre ambos países para fabricar conjuntamente material militar. Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski han presidido la firma de ese acuerdo este miércoles en el Palacio de la Moncloa durante un acto en el que el presidente español ha confirmado que el Gobierno destinará otros mil millones de euros de ayuda a Ucrania.

| etiquetas: despilfarro bélico , guerra ucrania
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8 comentarios
2 1 4 K -9 actualidad
Catacroc #2 Catacroc
Dos no se pelean si uno se deja matar.
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#6 tierramar *
Declaración de Sanchez: “Los españoles deben ser conscientes de la gravedad de la situación, que vive Europa. No solo en muertes y desplazamientos, también en el impacto socioeconómico sobre nuestros hogares”
Los españoles no hemos votado a favor de desviar nuestros impuestos en ninguna guerra, no hay para todo; y preferimos que nuestros impuesto se inviertan en nuestra sanidad public,a en nuestras pensiones, educación, dependencia,...
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pitercio #5 pitercio
No sé qué van a hacer con tantas Fantas.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#0

www.meneame.net/story/sanchez-anuncia-nuevo-compromiso-1-000-millones-

Dupe y cansina. Todo el OTANazismo se ha vuelto pacifista de la noche al día.
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#4 eipoc *
Es pura fachada, nunca mejor dicho, lo de Pedro Sánchez. EEUU sigue colaborando en genocidios, y ayudando a sus amigos de EEUU e Israel contra Irán.
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#8 tierramar
Y hay que ser irresponsable para que en plena crisis por la guerra de Irán, regala mil millones de nuestros impuestos a Ucrania!!
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Ka1900 #7 Ka1900 *
Supongo que no es lo mismo mandar a tus tropas a una zona de guerra, que financiar ayuda a un país invadido. Pero qué sabré yo.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
eso de hacernos el "ops nos la ha colado" no cuela ya eh
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menéame