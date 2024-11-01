La nueva normativa saca de circulación a miles de patinetes eléctricos de todo el país y los convierte en toneladas de chatarra

Desde principios de este mismo año es obligatorio poseer un seguro de responsabilidad civil para todos los patinetes en España que cubra los daños a terceros, pero para ello, antes, este vehículo deberá registrarse en la propia Dirección General de Tráfico. Aquí está llegando la sorpresa para muchos usuarios que ven como su patinete, pese a funcionar perfectamente y no superar los 25 kilómetros hora de velocidad máxima legal, deberá salir de circulación a principios del próximo año al no estar homologado por la DGT.
| etiquetas: patinete electrico , chatarra , homologación
Los criterios de homologación.
Velocidad: Máxima por diseño de 25km/h
Potencia: Generalmente hasta 1000W
(aunque algunas fuentes citan límites inferiores de 600W
según el modelo y normativa local).
Sistema de frenado: Dos frenos independientes, con una desaceleración mínima de 3,5m/s2
Visibilidad: Luces blancas delanteras, rojas traseras, catadióptricos laterales y traseros.
Estructura: Sin asiento (a menos que sea autoequilibrado), con una superficie de apoyo para los pies.
Datos de las caracterísiticas técnicas de homologación de Gémini
Es lo único que justificaría el seguro obligatorio.
Es una medida para favorecer al capital y contra los curritos. Ganan los seguros y los fabricantes de coches.
El PSOE haciendo lo que mejor sabe, joder al pocaropa.
Yo para dar de alta maquinaria agrícola para hacer tratamientos fitosanitarios me basta con darle un número de serie, marcarlo con punzones, registrarla y pagar la tasa. Si es arrastrada es un follón, pero si son maquinas antiguas y colgadas ponían muchas facilidades. No podrían hacer lo mismo? Facilitar las cosas a la gente?
Lo del seguro lo veo bien. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento y la gran mayoría de población no tiene la capacidad económica de responder.
Si quieres debatir, debate con seriedad
Pero aún habiendo una normativa anterior que ya eran más laxas, imagino que esos coches ya tenían el estatus de vehículo autorizado para circular por vía pública. El patinete eléctrico se está empezando a legislar ahora.
Ciclomotores sin luz de freno, anteriores al 99 antes de hacerse obligatorios: pueden seguir circulando.
Patinetes que salieron sin chapa que se ha inventado la DGT, a pesar de cumplir con la normativa del resto de la UE: a la basura.