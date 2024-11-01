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La nueva normativa saca de circulación a miles de patinetes eléctricos de todo el país y los convierte en toneladas de chatarra

La nueva normativa saca de circulación a miles de patinetes eléctricos de todo el país y los convierte en toneladas de chatarra

Desde principios de este mismo año es obligatorio poseer un seguro de responsabilidad civil para todos los patinetes en España que cubra los daños a terceros, pero para ello, antes, este vehículo deberá registrarse en la propia Dirección General de Tráfico. Aquí está llegando la sorpresa para muchos usuarios que ven como su patinete, pese a funcionar perfectamente y no superar los 25 kilómetros hora de velocidad máxima legal, deberá salir de circulación a principios del próximo año al no estar homologado por la DGT.

| etiquetas: patinete electrico , chatarra , homologación
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17 comentarios
11 2 0 K 121 actualidad
Barney_77 #2 Barney_77
Que raro... Algo que es una buena medida, se convierte en un caos y un dolor de huevos.
1 K 21
Ragle_Gumm #6 Ragle_Gumm
Enhorabuena al lobi del automóvil, su trabajito les ha costado, pero finalmente van a deshacerse de la alternativa del patinete y, además, con todo el mundo aplaudiendo. ¿Qué más se puede pedir? Supongo que subvenciones a cuenta de las arcas públicas para vender coches a precios infladísimos.
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Priorat #16 Priorat
El coste de homologación para el fabricante está alrededor de los 1000€ y lo realiza algún laboratorio autorizado. Vamos, que no es el negocio del siglo.

Los criterios de homologación.

Velocidad: Máxima por diseño de 25km/h

Potencia: Generalmente hasta 1000W
(aunque algunas fuentes citan límites inferiores de 600W
según el modelo y normativa local).

Sistema de frenado: Dos frenos independientes, con una desaceleración mínima de 3,5m/s2

Visibilidad: Luces blancas delanteras, rojas traseras, catadióptricos laterales y traseros.

Estructura: Sin asiento (a menos que sea autoequilibrado), con una superficie de apoyo para los pies.

Datos de las caracterísiticas técnicas de homologación de Gémini
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#9 perej
Me pregunto cuantos accidentes provocados por patinetes, han quedado sin cubrir por que su dueño era insolvente.
Es lo único que justificaría el seguro obligatorio.
Es una medida para favorecer al capital y contra los curritos. Ganan los seguros y los fabricantes de coches.
El PSOE haciendo lo que mejor sabe, joder al pocaropa.
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#10 Nouveau
Es una lástima, porque es un vehículo de movilidad unipersonal fabuloso para ciudad. Rápido, ágil, pequeño, no contaminante y muy económico.

Yo para dar de alta maquinaria agrícola para hacer tratamientos fitosanitarios me basta con darle un número de serie, marcarlo con punzones, registrarla y pagar la tasa. Si es arrastrada es un follón, pero si son maquinas antiguas y colgadas ponían muchas facilidades. No podrían hacer lo mismo? Facilitar las cosas a la gente?

Lo del seguro lo veo bien. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento y la gran mayoría de población no tiene la capacidad económica de responder.
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Paltus #14 Paltus
#8 ¿Y los materiales con los que están hechos?¿Los herrajes?¿Los frenos?
Si quieres debatir, debate con seriedad
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#3 Dedalos *
Tiene pinta que la DGT de nuevo con sus formas y maneras quiere pasar por caja imponiendo normativas sin tener en cuenta a los usuarios.
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Paltus #17 Paltus
¿Hablas de hace 30 años?
Pero aún habiendo una normativa anterior que ya eran más laxas, imagino que esos coches ya tenían el estatus de vehículo autorizado para circular por vía pública. El patinete eléctrico se está empezando a legislar ahora.
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#12 Whitefox
Coches sin cinturones traseros, adblue, airbags... comprados antes de hacerse obligatorios: pueden seguir circulando.

Ciclomotores sin luz de freno, anteriores al 99 antes de hacerse obligatorios: pueden seguir circulando.

Patinetes que salieron sin chapa que se ha inventado la DGT, a pesar de cumplir con la normativa del resto de la UE: a la basura.
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#4 Dedalos *
Tiene pinta que la DGT de nuevo con sus formas y maneras quiere pasar por caja imponiendo normal sin tener en cuenta a los usuarios.
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josde #15 josde
#4 Hay muchos con patinetes haciendo el cabra ni con homologación o sin ella no tenían que conducirlos.
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LostWords #11 LostWords
Wallapop se va a llenar de patinetes este año
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josde #13 josde
#11 Wallapop ya esta llena de las V16 robadas y vendidas ahi.
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Aokromes #1 Aokromes
con el precio de la gasolina tendrian que permitir que los no homologados obtengan su matricula y seguro.
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Paltus #5 Paltus
#1 La homologación se deberá a unos criterios de seguridad mínima. ¿Qué va por delante?
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Aokromes #7 Aokromes
#5 con los coches no mandaron a la chatarra millones de coches sin cinturones de seguridad detras.
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MoneyTalks #8 MoneyTalks
#5 Sí, claro. Será que no llevan cinturones de seguridad o no pasan los crash test. Las partículas contaminantes van por delante.
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menéame