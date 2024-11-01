La nueva normativa saca de circulación a miles de patinetes eléctricos de todo el país y los convierte en toneladas de chatarra

Desde principios de este mismo año es obligatorio poseer un seguro de responsabilidad civil para todos los patinetes en España que cubra los daños a terceros, pero para ello, antes, este vehículo deberá registrarse en la propia Dirección General de Tráfico. Aquí está llegando la sorpresa para muchos usuarios que ven como su patinete, pese a funcionar perfectamente y no superar los 25 kilómetros hora de velocidad máxima legal, deberá salir de circulación a principios del próximo año al no estar homologado por la DGT.