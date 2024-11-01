·
La nueva era nuclear ya está aquí. Y China será la gran beneficiada
El fin del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia no implica un rearme inmediato, pero sí una mayor opacidad entre potencias.
china
,
nuclear
,
new start
politica
#1
Gry
Déjame adivinar. China fabrica algún componente imprescindible para producir cabezas nucleares.
#2
BloodStar
Hasta ahora, por el tratado, tanto EEUU como Rusia tenían ciertas limitaciones. China no tenía ninguna porque no estaba en tratado alguno.
Y ahora que ya no hay tratado... la gran beneficiada será China porque... porque sí.
El titular es completamente ridículo.
