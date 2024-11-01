edición general
La nueva era nuclear ya está aquí. Y China será la gran beneficiada

El fin del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia no implica un rearme inmediato, pero sí una mayor opacidad entre potencias.

Gry
Déjame adivinar. China fabrica algún componente imprescindible para producir cabezas nucleares. :-P
BloodStar
Hasta ahora, por el tratado, tanto EEUU como Rusia tenían ciertas limitaciones. China no tenía ninguna porque no estaba en tratado alguno.

Y ahora que ya no hay tratado... la gran beneficiada será China porque... porque sí.

El titular es completamente ridículo.
