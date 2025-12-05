edición general
La nueva doctrina Trump pone a Europa en la mira: "El continente será irreconocible en 20 años"

El documento acusa a la inmigración, la censura de la libertad de expresión, la caída de las tasas de natalidad de ser los principales responsables

5 comentarios
vicus.
Qué lo diga el presidente de un país de inmigrantes tiene su gracia.
josejon
Estamos en ello con todo nuestro empeño. No necesitamos tu ánimo.
alkalin
Lo que está irreconocible es USA. Un completo desastre económico y social.
luckyy
Pues los políticos neoliberales europeos siguen queriendo a EEUU como socio mientras acusa a Rusia de querer invadirnos para hacerles el juego a los americanos y metiéndonos en guerras comerciales con los chinos.
Los anglosajónes son nuestros verdaderos enemigos!!!!
