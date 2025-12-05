·
La nueva doctrina Trump pone a Europa en la mira: "El continente será irreconocible en 20 años"
El documento acusa a la inmigración, la censura de la libertad de expresión, la caída de las tasas de natalidad de ser los principales responsables
trump
europa
#2
Presi007
www.meneame.net/story/trump-advierte-europa-enfrenta-desaparicion-civi
0
K
18
#4
vicus.
Qué lo diga el presidente de un país de inmigrantes tiene su gracia.
0
K
18
#1
josejon
Estamos en ello con todo nuestro empeño. No necesitamos tu ánimo.
0
K
9
#3
alkalin
Lo que está irreconocible es USA. Un completo desastre económico y social.
0
K
7
#5
luckyy
Pues los políticos neoliberales europeos siguen queriendo a EEUU como socio mientras acusa a Rusia de querer invadirnos para hacerles el juego a los americanos y metiéndonos en guerras comerciales con los chinos.
Los anglosajónes son nuestros verdaderos enemigos!!!!
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
