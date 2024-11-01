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Notas rápidas sobre la (no) deflactación del IRPF

Notas rápidas sobre la (no) deflactación del IRPF

Deflactar el IRPF consiste, básicamente, en ajustar sus parámetros (tramos, mínimos, deducciones y reducciones) a la inflación. Es decir, actualizar las cifras nominales para que reflejen la pérdida de poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo. Porque un salario de 25.000€ hoy no “vale” lo mismo que 25.000€ hace cinco años. Aunque la cifra sea idéntica en términos nominales, en términos reales permite comprar menos bienes y servicios.

| etiquetas: deflactacion , irpf , nota rapida , nominal , real
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25 comentarios
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Comentarios destacados:    
krogan #1 krogan
Artículo interesante que permite entender la progresividad en frío y concluir este tipo de cosas:

Afirmación 1) El salario neto promedio se ha reducido.
Afirmación 2) El IRPF que paga un salario de 18.000€ se ha cuadruplicado, ajustado a la inflación, desde 2019.
Afirmación 3) Todos los tramos de salario pagan en 2026 más IRPF que en 2019
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powernergia #3 powernergia
#1 La reducción por rendimientos del trabajo se ha reducido a la mitad en estos años?.
Ese dato está bien?.
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krogan #7 krogan
#3 Da bastante detalle en los datos, pero si encuentras algo que tenga mal o se le haya pasado, el primero en pedir que se lo corrijan es él y lo recalcularía x.com/Jongonzlz/status/2045896950155706620
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#6 chavi
#1 El IRPF que paga un salario de 18.000€ se ha cuadruplicado, ajustado a la inflación, desde 2019.

Falso.
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krogan #8 krogan
#6 Artículo extensamente explicado, con fuentes, tablas de cálculos y demás, vs comentario de un random en internet que dice que no por su papo.....

Que difícil me lo pones para escoger....  media
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#17 chavi *
#8 Tu mismo.

Yo que tú pensaria, vería los datos por mi mismo de modo objetivo y sacaría conclusiones.

Pero tú verás ..
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krogan #19 krogan
#17 Alguna mente más avezada pensaría que ya he hecho eso, fíjate.

Buen día.
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#21 chavi *
#19 Si lo hubieras hecho no estarias diciendo lo que dices.
Por cierto a cuantos de los que conoces les han subido 60€/mes cada año los ultimos 7 años?

Y de esos, cuantos han cambiado de tramo de IRPF al hacerlo?
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krogan #22 krogan
#21 Parece que no ha quedado claro así que seré más directo.

No voy a discutir nada contigo, los datos están publicados y son claros. Puedes mirar el salario medio, el mediano, los tramos de IRPF, etc, y sacar conclusiones REALES sin tener que inventarte casos de gente de tu alrededor.

No estas aportando absolutamente nada de utilidad, sólo te comportas como un liante y tratar con alguien así es perder el tiempo, por lo que procedo a ignorarte.

Buen día.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#6

Es un caso extremo, que pasas de pagar casi nada muy poco (150 vs 600)
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#15 chavi
#12 Ya. Es un cherry picking para sostener un argumento
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#20 chavi
#12 Sin olvidar que está suponiendo una subida de salario de 1000 euros anuales.
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Cehona #16 Cehona
#1 Curioso que el artículo hable de deflactar el IRPF culpando de su totalidad al Gobierno Central y no hable delos tramos IRPF de las CC.AA. que pueden hacerlo y no deflación.

Cansado del dirigismo mediático y partidista del Partido Popular.
Diciendo que los impuestos los recauda el Gobierno Central, como si las CC.AA. no lo recaudaran y recibieran más de la mitad de ellos.
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krogan #18 krogan
#16 No hay nada de curioso, el IRPF es un impuesto estatal, la parte de las CCAA que pueden alterar es cedida y representa solo una pequeña parte, dentro de lo que el estado central permite.

Además, hacer ese ejercicio requeriría algo así como 17 veces más trabajo y no serviría para mucho más que hacer publicidad a favor de ciertos partidos que lo han reducido en alguna CCAA, y te quejaría de lo mismo de lo que te quejas ahora :shit:
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
Gran explicación de cómo se calcula el IRPF para aquellos a los que no les acaban de entrar los tramos en la cabeza (tampoco se crean que están solos, he visto a gente muy inteligente que no se ha enterado)

El resto del artículo, también muy interesante.
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HeilHynkel #25 HeilHynkel
#14

Perdona, que lo lei en diagonal y lo entendía mal.

Es cierto.
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HeilHynkel #24 HeilHynkel *
Aquí alguno que habla de datos ... no se ha leido el artículo. Dice que el mismo sueldo paga cuatro veces más .. pero no hace el cálculo con el mismo sueldo:

Veamoslo:

Vamos paso a paso para 2026:
Calculamos las cotizaciones sociales: 18.000€ * 6,5% = 1.170€


Ahora calculamos el de 2018, en términos nominales, siguiendo los mismos pasos:
Calculamos las cotizaciones sociales: 14.290€ * 6,35% = 907,42€

En un caso, calcula sobre 18.000, en otro sobre 14.290.…   » ver todo el comentario
0 K 19
#5 chavi
Porque un salario de 25.000€ hoy no “vale” lo mismo que 25.000€ hace cinco años.

Los impuestos que paga un salario de 25000 tampoco valen lo mismo que hace 5 años.
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
#5

La primera premisa es cierta, la segunda no.
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#14 chavi
#10 La segunda también es cierta. Un salsrio de 25000 euros hace 4 años paga prácticamente lo mismo de IRPF que u n salario de 25000 euros hoy
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#11 fralbin
#5 Cierto, pero la renta se aplica un principio de escalabilidad con criterio de esfuerzo fiscal progresivo, con la inflación y manteniendo los tipos el esfuerzo fiscal aumenta cada año. Lo que adicionalmente desincentiva el trabajo si se actualiza el salario mínimo o los subsidios, pero no la fiscabilidad asociada (seguros sociales incluidos, que de hecho han aumentado).
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#13 chavi
#11 Aumenta en la medida en que lo haga el salario. Es cierto que la.progresividad puede hacer que aparezcan "saltos", por eso en este envio se usan unas cantidades a caballo entre dos tramos.
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#23 fralbin
#13 El tema es la inflación, pongamos un ejemplo facil de entender, un salario de 25.000 , que paguen unos 4.000 € de IRPF y 1.500 de seguros sociales, (caso imaginado), queda líquido 19.500 €.

1.625 al mes, este dinero permitia vivir de cierto en 2005, y en 2025 te permite sobrevivir, el esfuerzo de abonar 4.000 € es con el mismo sueldo es diferente en 2005, que en 2025. tiempo en el que no han deflactado este impuesto.

Si, en cambio han aumentado otros, el IVA, por ejemplo, ha pasado del…   » ver todo el comentario
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ombresaco #2 ombresaco
Tendría sus implicaciones, pero en vez de mover los tramos por cantidades, creo que tendría más sentido, y se entendería mejor, por percentiles
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#4 lordban
La maquinaria burocrática nunca suelta un duro, siempre buscando dónde más gastar cuando parece que hay vacas gordas, siempre negándose a ajustar cuando hay flacas, siempre estrangulando al ciudadano para conseguirlo, y siempre perdiendo eficiencia de gasto en los servicios que realmente le importan a la gente cuál entropía cósmica.

Pero Europa y España "van bien". La corrección económica, social, política y cultural va a ser brutal. Siempre lo es.
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menéame