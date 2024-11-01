Notas rápidas sobre la (no) deflactación del IRPF

Deflactar el IRPF consiste, básicamente, en ajustar sus parámetros (tramos, mínimos, deducciones y reducciones) a la inflación. Es decir, actualizar las cifras nominales para que reflejen la pérdida de poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo. Porque un salario de 25.000€ hoy no “vale” lo mismo que 25.000€ hace cinco años. Aunque la cifra sea idéntica en términos nominales, en términos reales permite comprar menos bienes y servicios.
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Afirmación 1) El salario neto promedio se ha reducido.
Afirmación 2) El IRPF que paga un salario de 18.000€ se ha cuadruplicado, ajustado a la inflación, desde 2019.
Afirmación 3) Todos los tramos de salario pagan en 2026 más IRPF que en 2019
Ese dato está bien?.
Falso.
Que difícil me lo pones para escoger....
Yo que tú pensaria, vería los datos por mi mismo de modo objetivo y sacaría conclusiones.
Pero tú verás ..
Buen día.
Por cierto a cuantos de los que conoces les han subido 60€/mes cada año los ultimos 7 años?
Y de esos, cuantos han cambiado de tramo de IRPF al hacerlo?
No voy a discutir nada contigo, los datos están publicados y son claros. Puedes mirar el salario medio, el mediano, los tramos de IRPF, etc, y sacar conclusiones REALES sin tener que inventarte casos de gente de tu alrededor.
No estas aportando absolutamente nada de utilidad, sólo te comportas como un liante y tratar con alguien así es perder el tiempo, por lo que procedo a ignorarte.
Buen día.
Es un caso extremo, que pasas de pagar casi nada muy poco (150 vs 600)
Cansado del dirigismo mediático y partidista del Partido Popular.
Diciendo que los impuestos los recauda el Gobierno Central, como si las CC.AA. no lo recaudaran y recibieran más de la mitad de ellos.
Además, hacer ese ejercicio requeriría algo así como 17 veces más trabajo y no serviría para mucho más que hacer publicidad a favor de ciertos partidos que lo han reducido en alguna CCAA, y te quejaría de lo mismo de lo que te quejas ahora
El resto del artículo, también muy interesante.
Perdona, que lo lei en diagonal y lo entendía mal.
Es cierto.
Veamoslo:
Vamos paso a paso para 2026:
Calculamos las cotizaciones sociales: 18.000€ * 6,5% = 1.170€
Ahora calculamos el de 2018, en términos nominales, siguiendo los mismos pasos:
Calculamos las cotizaciones sociales: 14.290€ * 6,35% = 907,42€
En un caso, calcula sobre 18.000, en otro sobre 14.290.… » ver todo el comentario
Los impuestos que paga un salario de 25000 tampoco valen lo mismo que hace 5 años.
La primera premisa es cierta, la segunda no.
1.625 al mes, este dinero permitia vivir de cierto en 2005, y en 2025 te permite sobrevivir, el esfuerzo de abonar 4.000 € es con el mismo sueldo es diferente en 2005, que en 2025. tiempo en el que no han deflactado este impuesto.
Si, en cambio han aumentado otros, el IVA, por ejemplo, ha pasado del… » ver todo el comentario
Pero Europa y España "van bien". La corrección económica, social, política y cultural va a ser brutal. Siempre lo es.