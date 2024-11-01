edición general
5 meneos
163 clics
Normas sociales “sobreentendidas” que algunos niños ignoran

Normas sociales “sobreentendidas” que algunos niños ignoran

Conozca cinco normas sociales sobreentendidas y qué se espera de los niños. Lea ejemplos de reglas sociales con las que los niños pueden tener dificultad, y cómo ayudar.

| etiquetas: normas sociales , niños
4 1 1 K 62 ocio
1 comentarios
4 1 1 K 62 ocio
#1 miraqueereslinda *
Normas de educación básica que, en general, cualquier niño nacido antes del 2.000 seguía simplemente porque el estado permitía que los padres educaran a sus hijos.

Ahora que la corrección política se ha impuesto y que "los hijos no son de sus padres", los cuales no tienen derecho a entrometerse en su privacidad ni capacidad para imponer sus normas, los niños son a los 20 igual de egocéntricos y mentalmente tan maduros como los de 2 años, aunque bastante más prepotentes.

La diferencia es que antes se podían creer Superman hasta que sus padres les mandaba sentarse a la mesa para comer, ahora toda la sociedad está obligada a aceptar que son cualquier cosa que se les ocurra autopercibirse.
0 K 7

menéame