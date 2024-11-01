edición general
Noken presenta el inodoro inteligente I-Comfort Integra

I-Comfort Integra incorpora tecnología auto-control capaz de diferenciar entre lavado posterior, destinado al uso masculino, y lavado anterior, para uso femenino, con distintos sistemas de masaje que se adaptan a las necesidades de cada usuario. La cánula realiza un movimiento de oscilación hacia delante y hacia atrás para mejorar la distribución del agua, reforzando la eficacia del lavado. El equipo se completa con función de secado con temperatura regulable en cinco posiciones, asiento calefactable también ajustable e iluminación nocturna.

josde #2 josde
Buen precio tendrá, hay montones de ellos ya los llaman de versión japonesa.
ombresaco #3 ombresaco
Con cámara web para identificar al usuario, hacer estadísticas de uso, subirlo a la nube, pronto en sus páginas X favoritas, y creación automática de usuario en onlyfans!
Connect #6 Connect
#3 Con análisis de orina ya los tienes. Y envia los datos al móvil. Y tamibén en urinarios públicos (de pago, of course)
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
Si lleva incorporado la ducha caliente para clítoris y con distintos sistemas de masaje que se adaptan a las necesidades de cada usuario
tendrá buena acogida en el mercado :troll:
Cantro #10 Cantro
#7 pero cuidado con la factura de la luz
Cantro #1 Cantro
Ya no se puede cagar tranquilo. Te equivocas, pones el centrifugado antes del aclarado y ya la has liado
sotillo #7 sotillo
#1 Si, pero sigo pensando que es una buena inversión, te quitas el miedo de que acabe el papel higiénico
#12 parladoiro *
El sistema de cisterna en la taza me parece una aberración por complicación y mantenimiento.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Cuando tienes diarrea explosiva qué pasa?
sotillo #9 sotillo
#4 Hay modelos con silenciador
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#9 si lo digo por el estocado que bloquee los sensores...
#5 Robe7064
En el castellano chileno "confort" es el papel higiénico, por una de las primeras marcas, que todavía existe. "Hay que comprar confort". Sería curioso que el I-Confort no requiera confort.
