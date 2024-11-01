Noken presenta el inodoro inteligente I-Comfort Integra  

I-Comfort Integra incorpora tecnología auto-control capaz de diferenciar entre lavado posterior, destinado al uso masculino, y lavado anterior, para uso femenino, con distintos sistemas de masaje que se adaptan a las necesidades de cada usuario. La cánula realiza un movimiento de oscilación hacia delante y hacia atrás para mejorar la distribución del agua, reforzando la eficacia del lavado. El equipo se completa con función de secado con temperatura regulable en cinco posiciones, asiento calefactable también ajustable e iluminación nocturna.
