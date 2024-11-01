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No todas las dietas basadas en plantas son saludables para el cerebro

No todas las dietas basadas en plantas son saludables para el cerebro

En los últimos años, las dietas basadas en plantas han ganado popularidad por sus beneficios para la salud y el medioambiente. Cada vez más personas reducen el consumo de alimentos de origen animal convencidas de que comer más vegetales es sinónimo de comer mejor. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, la realidad es más compleja, y no todas las dietas basadas en plantas son igual de saludables para nuestro bienestar psicológico.

| etiquetas: cerebro , alimentación , plantas
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6 comentarios
5 0 0 K 69 ciencia
#1 Zerjillo
Decir que las dietas basadas en plantas son más saludables que otras dietas que incluyen productos de origen animal es de un simplismo y de un querer engañar a la gente pasmosa. Esta claro que una dieta basada en vegetales puede ser muy saludable. Pero si comes ultraprocesados vegetales y vegetales fritos principalmente (conozco alguna persona con ese tipo de dieta) bien no te estás alimentando.
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#2 R2dC
#1 Hombre... no creo que nadie considere "vegetales" a los ultraprocesados, de la misma forma que nadie considera carne a lo de los burrikins.

Aún así, si lo que antes comía era carbohidratos fritos o ultraprocesados, una mejora en la dieta ya es.
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#4 Zerjillo
#2 ¿Nadie considera vegetales los ultraprocesados? Supongo que no conoces ningún vegetariano ni vegano que compre en supermercado... Y lo que llevan las hamburguesas del mcdonalds, etc no será de calidad, pero carne y productos derivados de animales son.
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#6 R2dC *
#4 Supongo que no conoces ningún vegetariano ni vegano que compre en supermercado...

Ni que compre en supermercado ni por internet xD

Igual tengo mi sesgo porque compro fresco y me lo cocino yo mismo.
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Anfiarao #3 Anfiarao
Cierto. Una vez introduje la cicuta en mi dieta basal de estramonio y belladona y experimenté ciertos efectos adversos...
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Arzak_ #5 Arzak_
"Es importante subrayar que no se analizaron dietas vegetales estrictas (como las vegetarianas o veganas), sino patrones dietéticos basados en plantas".
Esto es todo señor juez {0x1f60e}
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menéame