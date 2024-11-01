edición general
"No soy vuestro papá": el mensaje del CEO de Broadcom a sus empleados antes de despedir a la mitad

Silicon Valley se encuentra inmersa en una profunda transformación en la que se ha pasado de tener oficinas llenas de toboganes, máquinas de arcade y comida gratis a todas horas, a obligar a sus ingenieros a trabajar jornadas de 92 horas semanales y despedirlos cuando los resultados financieros no son los esperados por los inversores. En esa transformación, un ejecutivo ha emergido como ejemplo de eficiencia para la élite de fundadores y CEO de startups de Silicon Valley: Hock Tan, CEO de Broadcom.

Macadam #1 Macadam
Siempre hay compañeros de curro muertohambres que se creen van a heredar la empresa.
0 K 10
frg #2 frg
#1 Siempre hay jefes hijos de puta que parecen estar esperando otro Luigi.
1 K 22
Macadam #3 Macadam
#2 Sin duda, es un problema de proporciones entre unos y otros
0 K 10

