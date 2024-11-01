"No soy vuestro papá": el mensaje del CEO de Broadcom a sus empleados antes de despedir a la mitad

Silicon Valley se encuentra inmersa en una profunda transformación en la que se ha pasado de tener oficinas llenas de toboganes, máquinas de arcade y comida gratis a todas horas, a obligar a sus ingenieros a trabajar jornadas de 92 horas semanales y despedirlos cuando los resultados financieros no son los esperados por los inversores. En esa transformación, un ejecutivo ha emergido como ejemplo de eficiencia para la élite de fundadores y CEO de startups de Silicon Valley: Hock Tan, CEO de Broadcom.