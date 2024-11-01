No es que se llame fascista a cualquiera

edición general
Viendo como mucha gente se queja de que se le llama fascista a todo el que tiene una opinión diferente me parece muy interesante analizar si hay algo de verdad en esa afirmación o es solo un intento de no entrar al fondo de la cuestión, que hay gente con ideología y comportamientos que encajan con la definición de lo que es el fascismo. Obviamente a muy poca gente le gusta que le llamen fascista por la conexión entre esa ideología y los crímenes que cometieron, pero que no les guste que les llamen fascistas, no significa que no lo sean.

#10 Piscardo_Morao
#9 Tú no reconocerías a un nazi ni aunque llevara puesto un uniforme de las SS y estuviera haciendo el saludo nazi.
#2 Piscardo_Morao *
Fuera de las redes sociales no hay botón de "ignore", y si haces como que no hay fascistas fuera de las redes sociales, una mañana te vas a levantar de la cama en una dictadura fascista.
#4 Ovidio
Cuando vengan los fascistas de verdad no los vais a reconocer
#8 Piscardo_Morao *
#4 Ya vienen y los reconocemos, son Ayuso, Abascal, Alvise, Vito Quiles, Dani Desokupa y compañía.
#9 Ovidio
#8 Lo dicho, cua do vengan los nazis de verdad no los vais a reconocer
fofito #11 fofito
#4 Los fascistas de verdad son los mismos que ahora se quejan de que a todo disidente se le llama de fascista .
Y para desmentirlo votan ultraderecha,abogan por la uniformidad cultural solicitando prohibiciones de toda expresión que en su cabeza define al país, defienden el libre mercado para ellos y aranceles para el resto,exigen servicios al estado aspirando a eliminar impuestos y privatizando los esenciales,pretenden ilegalizar todo proyecto que atente contra una Constitución que ellos…   » ver todo el comentario
#12 Ovidio
#11 Vaya pedrada, macho
manc0ntr0 #14 manc0ntr0
#12 lo primero es reconocerlo, enhorabuena
#5 encurtido
Que alguien que se pueda convalidar por fascista encaje con lo que dice este texto, no es incompatible con el abuso que hacemos de ese término. Al principio se usaba de forma errónea como sinónimo de "totalitario" pero es que ahora es sinónimo de cualquier término peyorativo.
#7 Piscardo_Morao
#5 "Cuando se acusa sistemáticamente a quienes señalan el fascismo de hacerlo por intolerancia o afán censor, se está aplicando uno de los principios clásicos de la propaganda atribuidos a Goebbels: repetir una mentira hasta que parezca una verdad evidente"

Ya te lo han repetido lo suficiente como para que te lo creas, ¿no crees?
johel #6 johel *
Todo el mundo es supremacista alguna vez, el problema viene cuando se es supremacista todo el rato, cuando te pegan un puñetazo argumental en los metaforicos dientes y aun asi se sigue insistiendo. No es que no nos guste que nos digan cosas, es que cuando son contrarias a nuestra forma de pensar ya arraigada y establecida nos revolvemos automticamente y mordemos con virulencia al que agrede nuestro arraigo, es un mecanismo de defensa inconsciente, y no sabemos luchar contra eso. Aprender a luchar contra nuestros prejuicios es una materia pendiente que no esta, ni se la espera. Perdonadme eso es una mentira por mi parte, si que se la espera, se la espera con antorchas.
capitan__nemo #13 capitan__nemo
Es como el chocolate. Tienes fascismo al 70%, fascismo al 80% y fascismo al 95%, y mas lo que llaman chocolate puro. Pero fascismo al fin y al cabo, aunque sea fascismo con leche.

Y a proposito, este envio que ha pasado sin pena ni gloria, por lo que sea.
www.meneame.net/story/modernizacion-derecha-radical-ii-parte
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#13 aunque sea fascismo con leche

Mala leche, más bien. xD
Dakaira #15 Dakaira
Nop, a los que piensan diferente. Tienen otra sensibilidad. Citan un meme de churchil "no se que de izquierdas serán los fascistas de mañana"

Los de que hay que respetar todas las opiniones ( esta la que más me fascina, y por más que pregunto nadie me dice quien le dijo esa chorrada y cuando le dieron validez :shit: )

Y todas putas menos mi madre y mi hermana (las hijas y sus mujeres no entran en la ecuación por un motivo que desconozco)

En general tienen discurso de preescolar...
eltxoa #1 eltxoa
No le llames fascista. Métele en el ignore.
#3 Piscardo_Morao
Y ahora que empiece la lluvia de lágrimas de fachas. :troll:
#16 bbzz
Lo interesante de este punto viene cuando en la misma mañana te pueden acusar de rojo y fascista.
