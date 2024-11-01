No es que se llame fascista a cualquiera

Viendo como mucha gente se queja de que se le llama fascista a todo el que tiene una opinión diferente me parece muy interesante analizar si hay algo de verdad en esa afirmación o es solo un intento de no entrar al fondo de la cuestión, que hay gente con ideología y comportamientos que encajan con la definición de lo que es el fascismo. Obviamente a muy poca gente le gusta que le llamen fascista por la conexión entre esa ideología y los crímenes que cometieron, pero que no les guste que les llamen fascistas, no significa que no lo sean.
| etiquetas: nazismo , fascismo , maga , vox , polarización , equidistancia
Y para desmentirlo votan ultraderecha,abogan por la uniformidad cultural solicitando prohibiciones de toda expresión que en su cabeza define al país, defienden el libre mercado para ellos y aranceles para el resto,exigen servicios al estado aspirando a eliminar impuestos y privatizando los esenciales,pretenden ilegalizar todo proyecto que atente contra una Constitución que ellos… » ver todo el comentario
Ya te lo han repetido lo suficiente como para que te lo creas, ¿no crees?
Y a proposito, este envio que ha pasado sin pena ni gloria, por lo que sea.
www.meneame.net/story/modernizacion-derecha-radical-ii-parte
Mala leche, más bien.
Los de que hay que respetar todas las opiniones ( esta la que más me fascina, y por más que pregunto nadie me dice quien le dijo esa chorrada y cuando le dieron validez )
Y todas putas menos mi madre y mi hermana (las hijas y sus mujeres no entran en la ecuación por un motivo que desconozco)
En general tienen discurso de preescolar...