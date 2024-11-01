No es que se llame fascista a cualquiera

Viendo como mucha gente se queja de que se le llama fascista a todo el que tiene una opinión diferente me parece muy interesante analizar si hay algo de verdad en esa afirmación o es solo un intento de no entrar al fondo de la cuestión, que hay gente con ideología y comportamientos que encajan con la definición de lo que es el fascismo. Obviamente a muy poca gente le gusta que le llamen fascista por la conexión entre esa ideología y los crímenes que cometieron, pero que no les guste que les llamen fascistas, no significa que no lo sean.