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No diga "prioridad nacional", diga "discriminación por origen": el concepto que la ultraderecha trata de colar (y su origen explicado por Silvia Intxaurrondo)
"El concepto “prioridad nacional” lo creó la extrema derecha francesa. La derecha española lo importa hoy, 40 años después"
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:
prioridad nacional
,
discriminación
,
silvia intxaurrondo
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#1
MiguelDeUnamano
La "prioridad nacional" del PP:
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#3
Feindesland
*
Como lo de nacer en Navarra o en Vitoria para tener un régimen fiscal distinto, vaya.
Como lo de ser rey por nacer de determinado chocho.l
Como lo de que te apliquen distinto régimen penal según lo que lleves entre las piernas.
0
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#4
skaworld
#3
Home... tu... sabes que si quieres disfrutar de ese tipo de "privilegios" también puedes irte a vivir allí no?
No hay absolutamente nada que te lo impida... Y estaras en la mismas condiciones que uno nacido allí...
Amos eso lo sabes no?
1
K
23
#2
XtrMnIO
*
Hace no mucho los migrantes éramos los españoles.
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Como lo de ser rey por nacer de determinado chocho.l
Como lo de que te apliquen distinto régimen penal según lo que lleves entre las piernas.
No hay absolutamente nada que te lo impida... Y estaras en la mismas condiciones que uno nacido allí...
Amos eso lo sabes no?