No, los derechos humanos no prevalecen sobre el derecho internacional como dice Feijóo

[...] La respuesta corta de ambos juristas es que la afirmación del líder popular "no tiene sentido", porque los derechos humanos se encuentran protegidos bajo el derecho internacional. En palabras de Quesada, "todo [a lo que Feijóo hace referencia durante su intervención] es derecho internacional". Una respuesta argumentada sobre las afirmaciones de los expertos requiere desmenuzar ambos conceptos...

Top_Banana #1 Top_Banana
Feijoo es gilipollas. Capítulo 300, tomo 150.
6
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 tomo no... tomamos y a lo bestia y eso que no es presidente pq no quiere....
0
#10 detectordefalacias
#1 Te equivocas, Feijoo se limita a leer (cuando puede) lo que le han escrito.

Los gilipollas son los que le compran el discurso.
0
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero si el derecho internacional se lo follan cuando quieran Trump, Putin o Xi Jinping con su derecho a veto.
1
Priorat #6 Priorat *
Si lo dice Feijóo, el amigo de Trump, pues es falso por definición. Como todo lo que dice su amigo, el gerontócrata pederasta demente.
0
Milmariposas #2 Milmariposas
Se supone que este imbécil estudió y se graduó (o le regalaron el título) en derecho... xD :roll:
0
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 era hiperactivo (o farlopiano) y no podía estar tumbado comiendo techo...
1
Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
Mu tonto. Y este es líder, imaginad los seguidores.
0
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Derechos humanos??? Que se iban a morir igual!!!!!! Pesao el rojeras de feijoo
0
#8 z1018
Los amantes y beneficiados del franquismo hablando de derechos humanos.
0

menéame