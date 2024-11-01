"No damos abasto y se hace tapón": la crisis de Andalucía destapa la falta de radiólogos en España

Sumido en la peor crisis desde de su historia, el Gobierno de Juanma Moreno anunció hace una semana que contrataría a 65 radiólogos para dar respuesta en mes y medio a todas las mujeres con mamografías sospechosas que habían quedado en un limbo. Un plan que, dos días después, se reveló inviable: no había especialistas suficientes.
La crisis de Andalucía, lo que destapa es el plan del PP de cargarse la sanidad publica. Si por el camino se mueren unos cuantos, son daños colaterales.
Las próximas elecciones, a por la mayoría absoluta.