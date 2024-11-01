edición general
23 meneos
24 clics
"No damos abasto y se hace tapón": la crisis de Andalucía destapa la falta de radiólogos en España

"No damos abasto y se hace tapón": la crisis de Andalucía destapa la falta de radiólogos en España

Sumido en la peor crisis desde de su historia, el Gobierno de Juanma Moreno anunció hace una semana que contrataría a 65 radiólogos para dar respuesta en mes y medio a todas las mujeres con mamografías sospechosas que habían quedado en un limbo. Un plan que, dos días después, se reveló inviable: no había especialistas suficientes.

| etiquetas: salud , crisis sanitaria , andalucia , juanma moreno , radiologos , mamografias
19 4 0 K 133 actualidad
14 comentarios
19 4 0 K 133 actualidad
Comentarios destacados:    
calde #1 calde
GRANDES GESTORES LOS DEL PP!!!
7 K 90
jmangut #4 jmangut
No, esto no es achacable al PP solamete. Llevamos años de deficits de medicos especialistas y el gobierno no ha hecho nada por remediarlo. Las plazas en las universidades siguen siendo muy escasas, el numero de licenciados anual no da para cubrir la demanda y encima las plazas MIR son pocas y los contratos parecen sacados de la españa de los 60.
5 K 56
#6 mam23
#4 un pequeño matiz.. "los gobiernos", un especialista no se forma en una tarde, hay un proceso que puede llevar casi una década.
0 K 7
TonyStark #12 TonyStark
#4 Decir que esto no es solo culpa del PP es como culpar al termómetro por la fiebre. Claro que hay déficits estructurales de hace décadas, pero mientras unos partidos no hicieron lo suficiente, otros directamente han acelerado el deterioro a mala fe. Privatizar servicios públicos no es una solución, es un negocio. Y si después de años de recortes, externalizaciones y contratos basura seguimos preguntándonos por qué no hay médicos, igual es hora de dejar de mirar al retrovisor y empezar a exigir responsabilidades a quienes hoy tienen el volante.
1 K 20
camvalf #2 camvalf
Ya sabemos quien son los culpables de lo de Andalucía... :wall: Esto se compensa con mandar otros 4 mil millones a la privada
2 K 27
TonyStark #10 TonyStark
#2 me temo que lo de Andalucía es la punta del iceberg, es lo que se ha destapado, me da que esto va a ser bastante generalizado, me la juego a que menos en el pais vasco en todas. Recientemente han salido 90 mil casos en la sanidad de la comunidad valenciana.
0 K 11
camvalf #11 camvalf
#10 hay que buscar siempre el denominador común de las operaciones matemáticas...
0 K 11
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Radiólogos hay, pero como en la sanidad española, se les maltrata y paga una mierda.
0 K 13
ixo #7 ixo
Dejad que la sanidad se hunda, que ya la levantará Quirón. :wall:

La crisis de Andalucía, lo que destapa es el plan del PP de cargarse la sanidad publica. Si por el camino se mueren unos cuantos, son daños colaterales. :peineta:

Las próximas elecciones, a por la mayoría absoluta. :clap:
0 K 9
Josecoj #3 Josecoj
Me gustaría saber cuanto les pagan. Lo digo porque según la universal y magnifica ley de oferta y demanda ese puesto de trabajo se debería pagar a 150.000 al año pero dudo bastante que sea así
0 K 8
#8 Cuchifrito
#3 Aunque fuera así, las personas no se pueden gestionar como si fueran sacos de cemento, requieren estabilidad y condiciones de trabajo dignas, cosa que nunca entenderán los putos analfabetos que solo saben mover números de una celda a otra de un Excel.
2 K 33
#5 covacho
¿Cómo que no hay? Pagad más y vendrán de todas las autonomías del país.
0 K 8
Leconnoisseur #9 Leconnoisseur
#5 Eso no es así. Yo vivo en Galicia cobrando mucho menos de lo que me pagaban en Madrid. Pero claro, nadie me va a pagar lo que pido por vivir en ese pozo infesto. Por menos de 300.000 euros al año no voy a rozar la depresion al vivir en esa cloaca
2 K 39
Fran_Ramos #13 Fran_Ramos
hay que buscar la forma de que los políticos cobren sus sobresueldos para que todo funcione bien.
0 K 6

menéame