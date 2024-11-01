No se confundan: Trump sigue una táctica negociadora absolutamente coherente

Durante la Guerra de Vietnam, las negociaciones de paz de París se basaron en esa teoría. Ante el estancamiento, el asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, intentó convencer a los vietnamitas de que Nixon estaba loco. Era lo suficientemente impredecible como para tomar medidas drásticas, incluso recurrir a las armas nucleares (1). La “teoría del loco” es parte de la teoría matemática de juegos aplicada a las negociaciones de paz. EEUU no estaban dispuestos a someterse a un enemigo inferior; quien tenía que aflojar era Vietnam