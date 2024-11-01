No se confundan: Trump sigue una táctica negociadora absolutamente coherente

Durante la Guerra de Vietnam, las negociaciones de paz de París se basaron en esa teoría. Ante el estancamiento, el asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, intentó convencer a los vietnamitas de que Nixon estaba loco. Era lo suficientemente impredecible como para tomar medidas drásticas, incluso recurrir a las armas nucleares (1). La “teoría del loco” es parte de la teoría matemática de juegos aplicada a las negociaciones de paz. EEUU no estaban dispuestos a someterse a un enemigo inferior; quien tenía que aflojar era Vietnam
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Todo es bastante contradictorio.
Es que es la estrategia fundamental de Trump desde que es presidente y su art of the deal.
El problema de la estrategia del loco es que solo la puedes utilizar durante un tiempo limitado hasta que te descubren tus cartas.
Y también porque te puedes encontrar con un loco de verdad, y entoces esa estrategia se vuelve contra ti. Que es lo que le está pasando en Irán