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No se confundan: Trump sigue una táctica negociadora absolutamente coherente

No se confundan: Trump sigue una táctica negociadora absolutamente coherente

Durante la Guerra de Vietnam, las negociaciones de paz de París se basaron en esa teoría. Ante el estancamiento, el asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, intentó convencer a los vietnamitas de que Nixon estaba loco. Era lo suficientemente impredecible como para tomar medidas drásticas, incluso recurrir a las armas nucleares (1). La “teoría del loco” es parte de la teoría matemática de juegos aplicada a las negociaciones de paz. EEUU no estaban dispuestos a someterse a un enemigo inferior; quien tenía que aflojar era Vietnam

| etiquetas: teoria del loco , estrategia bélica , proceso de paz en vietnam
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Dene #2 Dene
Se llama "maniobra loco Iván"??'
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O.OOЄ #14 O.OOЄ
#2 El clásico Método Chewbacca.
1 K 21
Robus #4 Robus *
Es absolutamente coherente que utilicen esa táctica... en Vietnam les funcionó de fábula! :roll:
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Trump es demente, tiene cambios repentinos impredecibles, pero además tiene una táctica negociadora totalmente coherente.
Todo es bastante contradictorio.
1 K 29
#9 chocoleches
Te puede funcionar una vez, una. Y a partir de ese momento absolutamente nadie te va a tomar en serio. Es como jugar a poker tirando faroles cada mano, no es lógico, ni coherente, ni tiene ningún puto sentido.
1 K 17
#13 tierramar
#9 Los militares, diplomaticos se pueden dar cuenta de que es una estrategia, pero la mayoria de la población no, simplemente se asusta, y este miedo social también puede actuar como presión
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#1 Horkid *
Y además con sus manifestaciones impredecibles, está enriqueciendo a su circulo: geoestrategia.eu/noticia/46124/ultimas-noticias/ormuz-vuelve-a-cerrars
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silvano.jorge #15 silvano.jorge
Utiliza esa táctica, pero no de manera consciente.
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DDJ #12 DDJ
Podría aceptar la idea si no fuese porque lleva "pasándose" por loco desde al menos el anterior mandato :-P
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#5 Alcalino
A ver, no es que estén utilizando ahora esa estrategia.

Es que es la estrategia fundamental de Trump desde que es presidente y su art of the deal.

El problema de la estrategia del loco es que solo la puedes utilizar durante un tiempo limitado hasta que te descubren tus cartas.

Y también porque te puedes encontrar con un loco de verdad, y entoces esa estrategia se vuelve contra ti. Que es lo que le está pasando en Irán
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alfon_sico #7 alfon_sico
#5 la estrategia no sería entonces del loco sino del que pensó en poner al loco para seguir la estrategia
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Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
#5 No creo que los iraníes estén tan locos. Tendrán un régimen más o menos despiadado, pero de tontos no tienen un pelo.
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ixo #6 ixo
Trump y coherencia en la misma frase. No sé Rick... :roll:
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#11 Cincocuatrotres
Si vamos un grupo de amigos por la calle y vemos una chica guapa y la queremos violar, a partir de Trump se va poder hacer libremente? Es traspasar la filosofia geopolitica al dia a dia de la calle
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#3 NanakiXIII
La táctica de hacerse pasar por loco puede ser buena. El problema es cuando eliminas la parte de "hacerse pasar por" de la ecuación.
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menéame