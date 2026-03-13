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Niño Becerra, catedrático y doctor en economía, afirma que los jóvenes no tienen futuro en España: "en términos económicos no son necesarios"

Niño Becerra, catedrático y doctor en economía, afirma que los jóvenes no tienen futuro en España: "en términos económicos no son necesarios"

Para los que están a punto de terminar sus estudios e iniciarse en el trabajo, su única solución sería buscar oportunidades en el extranjero. “Muchos de las y los jóvenes más preparados se están yendo y bastantes no van a volver, por lo que España realiza una inversión que no retorna y, además, se descapitaliza”. “Estos jóvenes podrían estar realizando tareas que lleva a cabo la inmigración, pero para ello deberían haberse dado o deberían darse unas condiciones que ni se han dado ni se dan”.

| etiquetas: españa , jóvenes , estudios , inmigración , santiago niño becerra
5 0 0 K 92 Inmigración
6 comentarios
5 0 0 K 92 Inmigración
Ovlak #3 Ovlak
Esta predicción llega como 30 años tarde
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ombresaco #1 ombresaco
Predice 12 de cada 7 crisis
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Uge1966 #2 Uge1966
Pregúntale por los siclos de Júpiter - Saturno, que de eso si que sabe; de economía, no.
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ombresaco #5 ombresaco
#2 dicen que el economista es el especialista en explicar hoy por qué sus predicciones de anteayer no funcionaron ayer
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#6 soberao
Como si en el extranjero no estuvieran los partidos neonazis acaparando la intención de voto echando pestes contra la inmigración. Hay gente que habla de irse al extranjero como el que se va a la playa un sábado por la tarde a ver la puesta de sol.
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Jaime131 #4 Jaime131
El típico optimismo del Niño.
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menéame