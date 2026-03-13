Niño Becerra, catedrático y doctor en economía, afirma que los jóvenes no tienen futuro en España: "en términos económicos no son necesarios"

Para los que están a punto de terminar sus estudios e iniciarse en el trabajo, su única solución sería buscar oportunidades en el extranjero. “Muchos de las y los jóvenes más preparados se están yendo y bastantes no van a volver, por lo que España realiza una inversión que no retorna y, además, se descapitaliza”. “Estos jóvenes podrían estar realizando tareas que lleva a cabo la inmigración, pero para ello deberían haberse dado o deberían darse unas condiciones que ni se han dado ni se dan”.