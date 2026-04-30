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La niña a la que le robaron la silla eléctrica en Castellón se cae en el colegio y acaba en el hospital: "No para de vomitar"

La niña a la que le robaron la silla eléctrica en Castellón se cae en el colegio y acaba en el hospital: "No para de vomitar"

Según ha relatado la madre, la pequeña ha tenido que utilizar una silla manual tras el robo de la eléctrica y este jueves se ha caído en el colegio a causa de este forzado cambio en su movilidad. Después del golpe, Lina ha acabado en el Hospital General de Castelló porque, según lamenta Lamiae, “no para de vomitar”. La niña permanece en observación durante seis horas en el centro hospitalario para comprobar si la caída le ha provocado alguna lesión o complicación. “Gracias al que le ha robado la silla ha volcado y ahora estamos en el hospital"

| etiquetas: silla de ruedas , robo , niña , castellon
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3 comentarios
16 3 0 K 59 actualidad
#1 Albarkas
Que mala hostia...
El chorizo se merece lo peor.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Joder, ya hay que ser mala gente.
#1 totalmente, menudo pedazo de mierda humana. No sé describirlo de otra forma.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 una silla eléctrica, pero de las de esponja y cintas de cuero.
1 K 26

menéame