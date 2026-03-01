Nigel Farage dice que sólo permitirá a los ciudadanos británicos votar en las elecciones del Reino Unido [EN]

Reform UK ha revelado planes para una reforma electoral, incluida una propuesta para restringir significativamente el voto por correo y eliminar el derecho de los ciudadanos de la Commonwealth a votar. Nigel Farage afirmó que el voto por correo ha convertido a las elecciones del Reino Unido en el "hazmerreír" y que permitir que ciudadanos no británicos voten es "absurdo". El líder del partido Reform UK se ha quejado frecuentemente del voto por correo cuando sus partidos han perdido elecciones parciales.