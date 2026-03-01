edición general
Nigel Farage dice que sólo permitirá a los ciudadanos británicos votar en las elecciones del Reino Unido [EN]

Reform UK ha revelado planes para una reforma electoral, incluida una propuesta para restringir significativamente el voto por correo y eliminar el derecho de los ciudadanos de la Commonwealth a votar. Nigel Farage afirmó que el voto por correo ha convertido a las elecciones del Reino Unido en el "hazmerreír" y que permitir que ciudadanos no británicos voten es "absurdo". El líder del partido Reform UK se ha quejado frecuentemente del voto por correo cuando sus partidos han perdido elecciones parciales.

Supercinexin
No como ahora que también pueden votar los negros. LOS NEGROS, JODER.
calde
#3 Pero ponle las comillas, hombre, que si no alguno lo va a malinterpretar! xD
woody_alien
#3 ¡¡Y las mujeres!!
XXguiriXX
Los fascistas se van envalentonando. Primero sólo votarán los “británicos”, luego sólo los que no estén en prisión (como en EEUU), y al final sólo los “patriotas”.
Zamarro
#10 Cuando ellos empiezen a dedicir quien es o no ciudadano blitanico, veras como se cumple lo que he dicho. Y no tardarán mucho en hacerlo.
Vamohacalmano
#12 Es que eso ya lo hacen. Si cumples los requisitos legales para ser británico, tienes pasaporte británico y por tanto eres británico, y si no lo tienes no. Igual pasa aquí en España eh.
azathothruna
#14 Las leyes se cambian.
Y no siempre para mejor
Vamohacalmano
#15 Para mejor...según el cristal del que lo mire. Si UK decide que va a poner más duras las normas para conseguir la ciudadanía británica será porque el partido que gobierna así lo decide, votado por los ciudadanos británicos y es una decisión soberana de un estado soberano. Y eso amigo mío es lo menos fascista del mundo, que es el pueblo de un país decidiendo lo que se hace en el país (aquello de la autodeterminación de los pueblos). Parece que el que no entiende cómo va eso del fascismo...eres tu y @Zamarro
Zamarro
#16 A ver te lo explico sin andarme por las ramas, no quieren que los indios de la Commonwealth puedan votar. los fascistas y racistas los consideran inferiores, y ahora mismo SI PUEDEN VOTAR.
No se si te hace falta que te lo pinte o te lo cante.
themarquesito
Otro que no tiene ideas propias, que ésta procede directamente del GOP
HangTheRich
O sea que no va a hacer nada por que va a ser igual que ahora. Solo pueden votar ciudadanos
Zamarro
#6 EL no considera ciudadanos a los que viven fuera de la isla, ni tampoco a los que viven dentro y son de color marron o mas oscuro, y tampoco a los que hablan con ancentos raros, y tampoco .... Ya vas entendiendo como va eso del fascismo.
Vamohacalmano
#9 En realidad lo que ha dicho es que los ciudadanos no británicos no pueden votar. Si eres negro o marrón y eres ciudadano británico, puedes votar. En el fascismo directamente nadie puede votar al igual que en sistemas puramente comunistas.
azathothruna
Se gana el apodo de Perfido Zanahorio a pulso
manbobi
La internacional fascista está cortada por el mismo patrón, el dinero.
manzitor
Y si no podrán votar por correo... Que va a hacer toda la parroquia british de la costa del sol?
pirat
coñño
