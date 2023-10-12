edición general
Nicolás Maduro nombra a Jesucristo "señor y dueño de Venezuela"

Nicolás Maduro encabezó un encuentro de oración en el que participaron pastores evangélicos, la primera dama y el diputado y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario. Maduro dijo que como ciudadano y presidente se "radicaliza" con Cristo "Reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al padre, al hijo y al espíritu santo que protege a nuestra patria" y leyó un manifiesto en el que declaró a Jesucristo como "señor y dueño" de Venezuela.

Rogue #7 Rogue
Este tío se carga el trabajo de los políticos de izquierdas cada vez que abre la boca.
3
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#13

¡Qué quieres que te diga!  media
1
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Estará contento el fatxerio meapilas hispano.
3
#2 Barriales
#1 no, no y no. Es comunista come niños.
2
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#2 #1 No os estáis enterando, el movimiento en auge del "America first" de la derecha contra Israel en Estados Unidos suele usar "Christ is king" como posición a las creencias de los israelíes, Maduro está haciendo la misma para buscar la división en la derecha estadounidense que le ataca y posicionarse con el bando que está ganando y cogiendo la iniciativa. Divide y vencerás.
0
Findeton #15 Findeton
#2 Es comunista, como Hugo Chávez, expropiaron hasta las panaderías y el resultado es el que es. Ahora que se sabe el fracaso, todos los socialistas dicen que "esto tampoco es comunismo". No hay ni un ejemplo de comunismo real según ellos, excepto que se ha intentado en más de 70 países y 4 continentes, siempre fracasando, mayor fracaso cuanto más puro ideológicamente.
1
#21 Barriales
#15 pues las cuentas de todos los ladrones fascistas que llevan huyendo años y siguen viviendo como reyes en Venezuela, no las han tocado.
El oro lo tienen robado los britis y aiguadó.
0
Findeton #24 Findeton
#21 EEUU claramente sí ha impuesto restricciones sobre muchos políticos venezolanos, incluyendo una recompensa de $50 millones por capturar a Maduro. España es otra cosa, pero Sánchez es amigo del dictador Maduro.
0
#25 Barriales
#24 otra gilipollez.
Ya sabes de que hablo.
0
sotillo #13 sotillo
#1 Con lo comunista que fue el tal Jesús, todos los días apoyando a los pobres y dando por culo a los ricos, o eso dicen
1
themarquesito #17 themarquesito
#1 Al final le da la razón a Tucker Carlson
1
Milmariposas #14 Milmariposas
Me sigue flipando que una religión que les fue impuesta hace ya más de cinco siglos, y no precisamente a las buenas, eliminando todo rastro de las propias creencias indígenas, siga persistiendo en pleno siglo XXI y que además es el mayor fondo de nuevas remesas de sacerdotes y monjas de la mayor secta. Y luego te vienen con que ellos tienen una idiosincrasia exclusiva y lo del orgullo de ser hispano y esas gaitas.
1
#10 crus
Este hombre está fatal de la cabeza
1
#3 Abril_2025
Ni un dictador ateo. Por qué será.
1
devilinside #5 devilinside
#3 Dilema de Pascal. Por si acaso
1
#20 UNX
No es esperaba menos de un populista. En Latinoamérica hay mucho evangelista, por eso los populistas, sean del signo que sean, hacen lo posible por atraerlos.
1
plutanasio #22 plutanasio
Este es el subnormal que decía que a Jesucristo lo mataron los españoles no? xD xD xD

www.elmundo.es/internacional/2023/10/12/6527aacffc6c836e218b4596.html
1
#26 Borgiano
#22 Sí, es él, catedrático de historia antigua y muy admirado por la izquierda española.
0
#4 concentrado
Será para que a Trump le dé miedo atacar un país cuyo dueño y señor es Jesucristo
0
#16 Tiranoc
#4 Y gobernado por alguien que tiene el poder de otorgar dicho señorío a tan notable figura religiosa, como si fuera Dios.
0
alcama #11 alcama
Y los zurdos sacando la cara por este descerebrado
1
#19 Chepacoleta *
El héroe de la pijoprogresía estúpida española, a la altura intelectual de sus defensores
1
#23 Suleiman
Se lo ha dicho un pajarito?
0
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial *
No lo se, no mencionan a la Iglesia Catolica ahi. Si para ti dejarlos de lado es motivo para que se alegren pues vale
Edito: Esto va para el primer comentario que se ve me tiene en la lista negra, pero asi seguira sin tener que pensar
0
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica *
Edito: #9 veo que no soy el único ignorado.
1
aupaatu #6 aupaatu
Hablará del Divino que también adora Trump y que le ha dado sus votos para llegar a la presidencia.
0
DDJ #27 DDJ *
"Reconozco al único Dios real y verdadero"

Claro, porque los otros son fake xD no como éste que es el verdadero xD

Miles de años y todavía con esta chorrada de diositos, qué puta pereza :palm:
0

