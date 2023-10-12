Nicolás Maduro nombra a Jesucristo "señor y dueño de Venezuela"  

Nicolás Maduro encabezó un encuentro de oración en el que participaron pastores evangélicos, la primera dama y el diputado y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario. Maduro dijo que como ciudadano y presidente se "radicaliza" con Cristo "Reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al padre, al hijo y al espíritu santo que protege a nuestra patria" y leyó un manifiesto en el que declaró a Jesucristo como "señor y dueño" de Venezuela.