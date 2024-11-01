La NFL desembarca en Madrid recibiendo 3,3 millones en patrocinios públicos y con un equipo de Miami jugando como local

El entorno del estadio Santiago Bernabéu lleva varios días forrado con banderines municipales que anuncian el primer partido de la National Football League (NFL) en España. Una cita desvelada hace más de un año y que supondrá el desembarco en Madrid de dos equipos profesionales del fútbol americano de EEUU, lo que da entrada a la ciudad en el circuito de contadas capitales europeas que acogen este tipo de eventos.