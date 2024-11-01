edición general
La NFL desembarca en Madrid recibiendo 3,3 millones en patrocinios públicos y con un equipo de Miami jugando como local

El entorno del estadio Santiago Bernabéu lleva varios días forrado con banderines municipales que anuncian el primer partido de la National Football League (NFL) en España. Una cita desvelada hace más de un año y que supondrá el desembarco en Madrid de dos equipos profesionales del fútbol americano de EEUU, lo que da entrada a la ciudad en el circuito de contadas capitales europeas que acogen este tipo de eventos.

Robus
el Gobierno de Almeida pondrá 1,8 millones de euros y el de Ayuso hara lo propio sumando otros 1,5 millones (impuestos incluidos), cifras que superan lo que dedica el Ayuntamiento de Madrid a todo el deporte base en un año.

Igual es que el deporte base no da sobres... tendrían que plantearselo... :roll:
Toponotomalasuerte
#2 naaa... Que no te engañen, es abducción por los sobres como te dice #1, no otra cosa.
Es la mafia corrupta de siempre.
pirat
La abducción pepera por lo yanki es enfermiza y poco patriota.
Resultado de frustraciones por contradicción, incoherencia y acomplejamiento.
Confunden atacar el catalán con defender el castellano.
OCLuis
#2 Claro... de ahí que protestar por el genocidio sea defender a Hamas. :wall:
alcama
Zurdos soltando bilis
ChatGPT
#6 qué cojones tendrá que ver la orientación política con protestar por el derroche del dinero público?
alcama
#9 Todo es derroche. Desde la marcha del orgullo gay, hasta la fiesta de la bicicleta o un partido de la NFL.
Pero solo en Madrid, claro
ChatGPT
#11 claro… en tu cabecita crees que la gente dice eso
alcama
#12 celebrar cosas cuesta dinero. Si Madrid no organizase nada sería como Teruel
ChatGPT
#14 voy a entrar al trapo del trolleo, y además voy a obviar el desprecio a Teruel.

Explícame, por qué hay que organizar cosas? Y por qué se tiene que pagar con dinero público?
En la constitución no se dice que el estado esté para entretener al personal. Debería estar para dar servicios públicos esenciales, nada más
alcama
#15 Pues cuando sean las fallas te quejas. Cuando sean los Sanfermines ,te quejas. Cuando sea la feria de abril, te quejas.
Solo dais por culo con Madrid
ChatGPT
#16 “dais”

Ya veo que vives en una burbuja en la que todos son “los de enfrente”. Ale, a la
Mierda, ya has conseguido el ignore…
Acusarme de ir contra “madrid” por decir que no se derroche… tiene cojones ser tan simplón

P.d. La culpa es mía por enzarzarme con una cabecita así…
mariopg
nos quieren americanizar los muy hijos de puta antipatriotas
y como la plebe es así de estúpida…
alcama
#4 Sí, hace dos días toda España celebrando Halloween, pero es Ayuso la que nos quiere americanizar, jajajaja. Sois un meme
Un_señor_de_Cuenca
Bueno, ya era hora. Por fin tenemos arreglados todos los problemas los que vivimos en Madrid.
Dasmandr
Yo ya iba a las International Series (en Londres) cuando eso molaba :professor:
ChatGPT
#7 lo que no mola es pagarlo a base de dinero público
Dasmandr
#8 lo que no mola es que en las International Series en Londres se saca pasta. Aquí perderemos sobres.
ChatGPT
#13 habría que ver esas cuentas… que siempre se mienten incontables como “beneficio para la ciudad en turismo: 3.000.000.000 durante los próximos 700 años” y mierdas así para que salga positivo

Yo lo veo así:
Si fuera rentable no haría falta patrocinio público.
Si es rentable y hay dinero público, es malversación.
