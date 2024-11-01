La NFL desembarca en Madrid recibiendo 3,3 millones en patrocinios públicos y con un equipo de Miami jugando como local

El entorno del estadio Santiago Bernabéu lleva varios días forrado con banderines municipales que anuncian el primer partido de la National Football League (NFL) en España. Una cita desvelada hace más de un año y que supondrá el desembarco en Madrid de dos equipos profesionales del fútbol americano de EEUU, lo que da entrada a la ciudad en el circuito de contadas capitales europeas que acogen este tipo de eventos.
Igual es que el deporte base no da sobres... tendrían que plantearselo...
Es la mafia corrupta de siempre.
Resultado de frustraciones por contradicción, incoherencia y acomplejamiento.
Confunden atacar el catalán con defender el castellano.
Pero solo en Madrid, claro
Explícame, por qué hay que organizar cosas? Y por qué se tiene que pagar con dinero público?
En la constitución no se dice que el estado esté para entretener al personal. Debería estar para dar servicios públicos esenciales, nada más
Solo dais por culo con Madrid
Ya veo que vives en una burbuja en la que todos son “los de enfrente”. Ale, a la
Mierda, ya has conseguido el ignore…
Acusarme de ir contra “madrid” por decir que no se derroche… tiene cojones ser tan simplón
P.d. La culpa es mía por enzarzarme con una cabecita así…
y como la plebe es así de estúpida…
Yo lo veo así:
Si fuera rentable no haría falta patrocinio público.
Si es rentable y hay dinero público, es malversación.