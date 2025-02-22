Los neonazis AfD, primera fuerza política en Alemania (La Base)  

Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el auge de Alternativa por Alemania, el partido neonazi que ya es la primera fuerza política de Alemania según las encuestas. Con la participación desde Berlín del comunicador Dani Neira.
Como acabarían las criaturas.
En España, sin embargo, vuelven a subir votos los fascistas, clara señal de que el Fascismo era un buen sistema con amplia aceptación y la gente ya está hasta la polla de experimentos progres.
Y sí, olía a pucherazo qu emueres. Por eso.
Dejad de llamar nazi a TODO, que gusten más o menos sus políticas vale, pero no es neonazi.
Si AfD fuese un partido neonazi, no existiría y estaría más que prohibido en Alemania
Pero les llamamos a todos "nazis" por acortar, para que todos los hijos de puta queden identificados y agrupados inmediatamente en la escoria similar que son.
Tómatelo como cuando llamamos a un delincuente informático "hacker": no, los hackers no son delincuentes informáticos,… » ver todo el comentario
Estos cacasenos niegan su "obra" maxima
Pero como contribuye a la caida del bloque colonizador, es bonito de ver
Al final, lo que analizó Polanyi en su Gran Transformación se va a volver a repetir 80 años después, quién lo hubiera imaginado.
De ahí salió la pasta para pagar procesiones de antorchas
Esa parte de Alemania que fue comunista
Vete tú a saber los motivos por los que está pasando esto
Y se van a comer una mierda, por cierto.