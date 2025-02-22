edición general
22 meneos
31 clics
Los neonazis AfD, primera fuerza política en Alemania (La Base)

Los neonazis AfD, primera fuerza política en Alemania (La Base)  

Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el auge de Alternativa por Alemania, el partido neonazi que ya es la primera fuerza política de Alemania según las encuestas. Con la participación desde Berlín del comunicador Dani Neira.

| etiquetas: afd , primera fuerza , la base
18 4 1 K 185 actualidad
28 comentarios
18 4 1 K 185 actualidad
Comentarios destacados:        
Torrezzno #3 Torrezzno *
Analizan mucho pero luego no dan ni una. Podrían analizar porqué van hacia los cero escaños.
7 K 86
Pertinax #1 Pertinax
Curiosamente, su feudo es la antigua Alemania del Este. Por lo que sea.
6 K 74
Alakrán_ #8 Alakrán_
#1 A eso mismo venía, son del antiguo lado comunista.
Como acabarían las criaturas.
2 K 44
#12 soberao *
#1 #8 Pero son los hijos de los que vivieron esos años. Alguien que nació a finales de los setenta y que ahora va a cumplir 50 o los tiene ya tenían unos 15 años cuando cayó el muro. Lo que sea es fruto de la unificación (en mi opinión). Puede que la unión haya sido al final como nuestra transición: mucho mantel pero poco de comer.
2 K 31
IkkiFenix #14 IkkiFenix
#1 Porque no hay nada a lo que agarrarse y se agarran a un clavo ardiendo.
0 K 13
Pertinax #16 Pertinax *
#14 Pues en el este de Alemania, el nivel de paro que sufren, así como los precios de los alquileres son sensiblemente inferiores a los españoles, cuando los sueldos medios son mucho mayores. Pero lo que aquí son fachas allí es "voto de castigo" y/o "clavos a los que agarrarse".
0 K 15
Supercinexin #19 Supercinexin
#1 Porque era el lado comunista y acabaron de los putos comunistas hasta la polla.

En España, sin embargo, vuelven a subir votos los fascistas, clara señal de que el Fascismo era un buen sistema con amplia aceptación y la gente ya está hasta la polla de experimentos progres.
1 K 11
Pertinax #20 Pertinax *
#19 AfD es tan fascista como VOX. De hecho, se felicitan mutuamente por sus resultados electorales. Uña y mugre.
0 K 15
Feindesland #23 Feindesland
#20 Ambos son un hatajo de neoliberales autoritarios sin pouta idea d elo que se traen entre manos.
0 K 16
IkkiFenix #15 IkkiFenix *
#11 No se que tiene de nazi esa señora. No ser woke no es sinónimo de nazi. Y eso olía a pucherazo.
4 K 73
Feindesland #21 Feindesland
#15 Tenía mucho más de nazi histórico que los nabos de AfD.

Y sí, olía a pucherazo qu emueres. Por eso.
0 K 16
Findeton #4 Findeton
Pudimos ha hablado.
3 K 38
Gnomo #9 Gnomo *
Vaya titular de mierda.
Dejad de llamar nazi a TODO, que gusten más o menos sus políticas vale, pero no es neonazi.
Si AfD fuese un partido neonazi, no existiría y estaría más que prohibido en Alemania
2 K 32
Feindesland #11 Feindesland
#9 Lo más parecido que había al partido nazi era la Sarah Wagenknecht, que se quedó a 1000 votos de entrar en el parlmento, a mi entender.
0 K 16
Supercinexin #25 Supercinexin
#9 Nazis eran los fascistas del partido de Hitler, el NSDAP. Más allá de aquellos, nadie es realmente nazi: ni Mussolini, ni Pávelic, ni Franco, ni ningún ultraderechista hispanoamericano, ni nadie.

Pero les llamamos a todos "nazis" por acortar, para que todos los hijos de puta queden identificados y agrupados inmediatamente en la escoria similar que son.

Tómatelo como cuando llamamos a un delincuente informático "hacker": no, los hackers no son delincuentes informáticos,…   » ver todo el comentario
2 K 45
Feindesland #27 Feindesland
#25 Casi de acuerdo en todo. Cuando acabe un tema de curro te contesto en condiciones. Gracias
0 K 16
#13 soberao
#9 Los sionistas en Israel son nazis y ahí tampoco permitirían partidos nazis, pero en Israel están en el gobierno. Son el mismo perro pero con distinto collar, porque no son menos nazis porque ahora las víctimas de la barbarie fascista sean los Palestinos y sus países vecinos.
1 K 22
bronco1890 #22 bronco1890
#9 Además si fuesen neonazis su líder no sería una mujer feminista, lesbiana y pareja de una mujer originaria de Sri Lanka.
legrandcontinent.eu/es/2025/02/22/quien-es-alice-weidel-la-afd-y-la-di
0 K 11
azathothruna #2 azathothruna
Los nazis de verdad les daria asco
Estos cacasenos niegan su "obra" maxima :shit: :troll:
Pero como contribuye a la caida del bloque colonizador, es bonito de ver
1 K 30
Free_palestine #6 Free_palestine
Limpiándose la lengua de restos orgánicos xD xD xD
0 K 20
#26 drstrangelove
USA va a conseguir su objetivo, romper la UE y convertir sus países en economías de guerra, listas para liarse a hostias con Rusia.

Al final, lo que analizó Polanyi en su Gran Transformación se va a volver a repetir 80 años después, quién lo hubiera imaginado.
0 K 10
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
"El Bundestag acusa a la AfD de actuar como títere de Moscú"
es.euronews.com/2025/11/06/el-bundestag-acusa-a-la-afd-de-actuar-como-
De ahí salió la pasta para pagar procesiones de antorchas
1 K 10
#28 Mandri20 *
Pabla es ahora experto en nazis. Podría haber sido experto en su campo, que es la izquierda, pero al final se le quedó demasiado grande el tema.
0 K 10
Enero2025 #7 Enero2025
Pablo Iglesias es un político terrible, a estos de Podemas no les vota ni su familia.
0 K 7
Rokadas98 #10 Rokadas98
La cabra siempre tira al monte.
0 K 6
Gnomo #18 Gnomo
#10 Justo, la parte de Alemania del este, es la que está votando a la extrema derecha.
Esa parte de Alemania que fue comunista xD
Vete tú a saber los motivos por los que está pasando esto :roll:
0 K 11
Feindesland #24 Feindesland
#18 Porque quieren autoritarismo, pero sin colectivización.

Y se van a comer una mierda, por cierto.
0 K 16

menéame