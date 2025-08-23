edición general
El negocio del problema. ¿Por qué no se resuelven los males que nos devoran?

Vivimos en un tiempo en el que los problemas sociales no son vistos como desafíos que requieren solución, sino como activos estratégicos en el tablero del poder. La política actual no se construye sobre la base de resolver problemas, sino sobre la capacidad de gestionarlos simbólicamente, explotarlos electoralmente y prolongarlos estructuralmente. Así, lejos de ser corregidas, las grandes fracturas sociales —la pobreza, la violencia, la desigualdad, la crisis institucional o el colapso ambiental— son administradas con esmero, alimentadas con di

| etiquetas: política , problemas sociales , poder , cambio estructural
10 comentarios
#1 lectorcritico
Este fenómeno, que podría parecer cínico a primera vista, no es una anomalía del sistema: es su funcionamiento normalizado. Los problemas no se resuelven no porque falten ideas, capacidad técnica o diagnósticos precisos, sino porque resolverlos significa desmontar las estructuras de poder que se alimentan de su permanencia. Así como el incendio alimenta al bombero negligente que necesita ser llamado una y otra vez, el problema crónico alimenta a quienes viven de combatirlo sin extinguirlo.

Findeton #8 Findeton
Los políticos crean el problema y dicen que son la solución.
porcorosso #5 porcorosso
Resolver un problema exige desmontar rentas simbólicas y económicas, eliminar intermediarios ineficaces, cuestionar jerarquías establecidas y desarticular relatos identitarios.
Amigo, eso es la revolución.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
No es por error, es por diseño.
Nobby #4 Nobby
Porque en el momento en el que se crean chiringuitos con buenos sueldos dedicados a solucionar el problema quienes cobran esos buenos sueldos no quieren dejar de cobrarlos, cosa que pasaría si ese problema dejara de serlo.
#3 Alcalino
Solo hace falta una persona malvada para deshacer todo el bien que han hecho mil personas
#7 atrompicones
Esta bien como un cuestionamiento más del sistema. Señala muy bien ciertas realidades y contradicciones. Y que es un sistema de intereses cruzados y relacionados, intrincados y enrevesados. Omite los poderosos y finales beneficiarios y su responsabilidad en este estado de las cosas. Cita marionetas secundarias pero no a quien las maneja.
#9 atrompicones
Amigo, estamos en la Sociedad del Espectáculo.
DrEvil #6 DrEvil
Gran artículo, mucha razón en tantas cosas. Es alentador ver que más gente es capaz de ver el problema de raíz.
Aún así, a mí me parece que subestima lo inmune a la razón que es la masa.
Leí por ahí que el 80% de los conductores creían conducir mejor que la media. Eso dice mucho de la auto-percepción de las capacidades propias.

Como resultado: gente que defiende eslóganes solamente por tribalismo, y da igual lo mucho que les demuestres que están equivocados, no van a salir de su enroque.

No sé si esto tiene solución. China lo ha arreglado con un autoritarismo que parece que les funciona como sociedad. En algunos aspectos parece que es mejor solución que el cortoplacismo de las democracias occidentales.
RedKanan #10 RedKanan *
