Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania terminan en Ginebra sin acuerdo

Ucrania y Rusia lograron algunos avances en negociaciones en Ginebra bajo mediación estadounidense pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre el tema clave del territorio para acabar con la guerra, informó este miércoles 18 de febrero de 2026 el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Las partes trabajan sobre la base del plan estadounidense revelado hace varios meses, que prevé, entre otras cosas, concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de volver a invadir.