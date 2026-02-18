edición general
10 meneos
23 clics
Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania terminan en Ginebra sin acuerdo

Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania terminan en Ginebra sin acuerdo

Ucrania y Rusia lograron algunos avances en negociaciones en Ginebra bajo mediación estadounidense pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre el tema clave del territorio para acabar con la guerra, informó este miércoles 18 de febrero de 2026 el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Las partes trabajan sobre la base del plan estadounidense revelado hace varios meses, que prevé, entre otras cosas, concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de volver a invadir.

| etiquetas: ucrania , rusia , ginebra , zelenski
8 2 0 K 119 actualidad
12 comentarios
8 2 0 K 119 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
Perfecto, los accionistas contentos y los jóvenes a seguir muriendo.

En un par de meses si a los abuelos les apetece, se toman otro par de días para decir "lo quiero todo y no voy a quitarme nada" y a seguir con lo mismo.
6 K 63
Alakrán_ #7 Alakrán_
#1 Rusia pretende anexionarse más territorio del que controla.
Con estas pretensiones y a saber que más exigencias, seguro que exige también que Ucrania tenga un ejército limitado, y a saber que más, es difícil llegar a una paz.
2 K 26
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
Dije al poco de comenzar la guerra que llegado el momento podrian negociar todo para acabarla...menos el tema de los territorios del Donbas que seria el punto clave que lo impediria.
0 K 17
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
Sloviansk y Kramatorsk son la clave y al paso que va Rusia, o hacen una movilización brutal que apuesto que no está en los planes de Putin , o concentran todo lo que tienen en esas dos ciudades… o nunca van a caer.

Y no hay que ser un fanboy de ningún bando, son datos y tendencias que se han visto tanto en Bakhmut como Prokvosk, siendo ambas las plazas más importantes conquistadas hasta la fecha.

Así que es normal que Ucrania se niegue a poner su mejor baza para terminar esta guerra con condiciones favorables sobre la mesa de negociaciones.

*Te contestaba a ti #_3, pero veo que eres un fanboy que no le interesa leer ciertas opiniones
1 K 17
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca *
Qué tontos, si la guerra la terminó Trump al día siguiente de entrar al poder.
Y otras siete más, qué tío.
0 K 16
#6 Juantxi
Ya están allí los demás europeos entre bastidores para evitar que los ucros cedan al acuerdo y sigan "ganando" la guerra mientras les queden soldados.
0 K 12
borteixo #8 borteixo
#6 europa lo que quiere es volver a comprar petroleo y gas ruso, no veo yo esa necesidad de alargar nada.
0 K 10
estemenda #5 estemenda
No respetar los acuerdos de Ginebra es la tónica general :troll:
0 K 12
johel #10 johel *
#5 La unica ginebra que se toman en serio es la que va con tonica*.

*iba a hacer un juego de palabras, pero me ha dado pereza.
0 K 10
Spirito #11 Spirito
Ucrania tiene que ceder Odessa, territorio histórico ruso, donde los neonazis como Zelenski prohibieron allí todo lo ruso y debe ceder lo poco que queda ya por tomar del Dombas y Donets.
0 K 8
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#11 Efectivamente, alter kamerad, si los polacos devuelven Danzig y el Corredor al Reich, se podrá evitar un mayor derramamiento de sangre. Heil Hitler! :troll:
0 K 10
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿Pero Zelenski no era un vasallo de USA? :troll:
0 K 7

menéame