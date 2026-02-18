Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania terminan en Ginebra sin acuerdo

Ucrania y Rusia lograron algunos avances en negociaciones en Ginebra bajo mediación estadounidense pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre el tema clave del territorio para acabar con la guerra, informó este miércoles 18 de febrero de 2026 el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Las partes trabajan sobre la base del plan estadounidense revelado hace varios meses, que prevé, entre otras cosas, concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de volver a invadir.
En un par de meses si a los abuelos les apetece, se toman otro par de días para decir "lo quiero todo y no voy a quitarme nada" y a seguir con lo mismo.
Con estas pretensiones y a saber que más exigencias, seguro que exige también que Ucrania tenga un ejército limitado, y a saber que más, es difícil llegar a una paz.
Y no hay que ser un fanboy de ningún bando, son datos y tendencias que se han visto tanto en Bakhmut como Prokvosk, siendo ambas las plazas más importantes conquistadas hasta la fecha.
Así que es normal que Ucrania se niegue a poner su mejor baza para terminar esta guerra con condiciones favorables sobre la mesa de negociaciones.
*Te contestaba a ti #_3, pero veo que eres un fanboy que no le interesa leer ciertas opiniones
Y otras siete más, qué tío.
*iba a hacer un juego de palabras, pero me ha dado pereza.