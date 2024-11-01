Negarse a hacer la "pausa de 15 minutos del bocadillo" en el trabajo puede ser motivo de despido

Un caso singular ha sacudido el ámbito laboral en Logroño, donde un operario de la industria siderúrgica ha sido objeto de un despido procedente por una razón ciertamente llamativa: su negativa sistemática a disfrutar del preceptivo descanso de quince minutos para el bocadillo
Comunicó a sus superiores en 2023 su intención de cumplir su jornada laboral de 7:00 a 15:00 horas, en lugar de extenderla hasta las 15:15. La diferencia de estos quince minutos adicionales correspondía, precisamente, al tiempo destinado al descanso para el bocadillo, una pausa que el empleado no estaba dispuesto a realizar. La respuesta de la dirección de la siderúrgica fue
La respuesta de la dirección de la siderúrgica fue contundente: existía un acuerdo firmado con los sindicatos en 2008 que establecía claramente que este cuarto de hora de descanso no se computaría como tiempo de trabajo efectivo, una cláusula que el trabajador parecía obviar.
La empresa siderúrgica, según detalla el citado medio
No le hechan por no "hacer el bocadillo".. lo hechan por no respetar el horario. El maromo se pensó que podía ponerse el horario que le saliesese del fifi y eso es potestad de la empresa
Horario de 8 a 13 y 16 a 19 oficial.
Me quito las 3 horas que daban de comida y las dejo en 30min. y le añado todos las pausas de los cigarritos y cafes que se tomaban la mayoria de mis compas y me quedaba en un 8 a 15:30 como mucho.