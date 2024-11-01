edición general
Negarse a hacer la "pausa de 15 minutos del bocadillo" en el trabajo puede ser motivo de despido

Un caso singular ha sacudido el ámbito laboral en Logroño, donde un operario de la industria siderúrgica ha sido objeto de un despido procedente por una razón ciertamente llamativa: su negativa sistemática a disfrutar del preceptivo descanso de quince minutos para el bocadillo

jonolulu
Despedido por querer marcharse 15 minutos antes renunciando a la pausa del bocadillo. Igual así se entiende mejor

Comunicó a sus superiores en 2023 su intención de cumplir su jornada laboral de 7:00 a 15:00 horas, en lugar de extenderla hasta las 15:15. La diferencia de estos quince minutos adicionales correspondía, precisamente, al tiempo destinado al descanso para el bocadillo, una pausa que el empleado no estaba dispuesto a realizar. La respuesta de la dirección de la siderúrgica fue

…   » ver todo el comentario
9 K 123
BastardWolf
#3 gracias, esto le da mas sentido a lo que ha pasado. Osea el problema es que se queria marchar 15 minutos antes
Garbns
Garbns
#3 El problema es que si es una industria, el horario será unificado y estará estipulado que todos paren en ese momento...

Además leyendo la noticia:

Además leyendo la noticia:

La respuesta de la dirección de la siderúrgica fue contundente: existía un acuerdo firmado con los sindicatos en 2008 que establecía claramente que este cuarto de hora de descanso no se computaría como tiempo de trabajo efectivo, una cláusula que el trabajador parecía obviar.

La empresa siderúrgica, según detalla el citado medio

La empresa siderúrgica, según detalla el citado medio

…   » ver todo el comentario
yoma
yoma
Hay días tontos, y tontos todos los días.
2 K 42
obmultimedia
#1 Creia que iba a heredar la empresa.
yoma
yoma
#2 Pues no te creas, hay muchos de esos, hasta que reciben una bofetada de realidad.
Kasterot
Kasterot
Esto es erróneo.
No le hechan por no "hacer el bocadillo".. lo hechan por no respetar el horario. El maromo se pensó que podía ponerse el horario que le saliesese del fifi y eso es potestad de la empresa
bigmat
bigmat
Si la ley hubiera aceptado este precedente, en un lugar donde trabajé yo ya seria el no va más.
Horario de 8 a 13 y 16 a 19 oficial.
Me quito las 3 horas que daban de comida y las dejo en 30min. y le añado todos las pausas de los cigarritos y cafes que se tomaban la mayoria de mis compas y me quedaba en un 8 a 15:30 como mucho.
0 K 7

