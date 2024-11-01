edición general
Nazanin Armanian, analista política iraní: "Cuando Trump dice que va a ayudar a los iraníes se refiere a que va a secuestrar la revolución iraní"

La analista asume que EEUU pondrá a un líder que le sea favorable al frente del país: "A Trump no le interesa desestabilizar un país productor de petróleo, menos en invierno. Sin embargo, lo que le interesa a Israel es una larga guerra civil".

javibaz #1 javibaz
EEUU pondrá a un líder que le sea favorable al frente del país. En su día pusieron a Sadam Husein de líder de Irak y les salió rana.
#4 anamabel
#1 Y a Noriega en Panamá. Y acabaron invadiéndolo otra vez. Por el camino mataron a un periodista español, por cierto.
kumo #6 kumo *
#1 Perdona? Qué tiene que ver USA en el golpe de estado de Saddam? No todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con Estados Unidos, menos en Oriente Medio.


Público va a sacar hasta la última persona que pueda encontrar que diga que con los barbudos follacabras todo va mejor y encontrar la forma de meter a USA como sea en el titular. Así le quita peso a la gente que está protestando y muriendo en Irán.
javibaz #7 javibaz
#6 ¿sabes que a Sadam lo entreno USA y lo mantuvieron en el poder hasta que no pudieron controlarlo?
kumo #8 kumo
#7 A ver, que les convino su golpe de estado y posterior ascenso al poder, sí (no era pro-soviético). Y encima estaba enemistado con Irán. Y que le dejaron en el cargo tras la primera Guerra del Golfo, también (No sé el motivo, aunque me imagino alguno). Pero no le pusieron en el poder como has afirmado.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
La revolución iraní son los follacabras?
duende #3 duende
"La revolución Iraní", manda huevos.
#5 vGeeSiz
"La revolución Iraní" y luego que si blanqueando el fascismo porque Santiago Segura da un discurso en unos premios cutres xD xD xD

Pero un régimen teocrático duro para la población es "la revolución"

Hoy en día el que siga siendo "zurdo" se lo debería hacer mirar
#9 carraxe *
#5 No te da pa más, hablas como un analfabeto venado. O como un tarado como milei. Das vergüenza.

Leer a gente diciendo estupideces con ese tipo de vocabulario para tontos es la prueba evidente de que la sociedad se va a la mierda. El discurso del odio, del no tener nada bueno que ofrecer o que decir.
javibaz #11 javibaz
Si tú lo dices.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
¿La revolución iraní? Esa que se encarga de ahorcar a los homosexuales y adúlteras.
La que te dice como tienes que vestir y pensar.

Pues menuda revolución
#12 vGeeSiz
no, mejor maquillamos las mentiras con palabras bonitas, creo que eres tu quien es un poco corto de miras, pero bueno xD
