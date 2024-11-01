Nazanin Armanian, analista política iraní: "Cuando Trump dice que va a ayudar a los iraníes se refiere a que va a secuestrar la revolución iraní"

La analista asume que EEUU pondrá a un líder que le sea favorable al frente del país: "A Trump no le interesa desestabilizar un país productor de petróleo, menos en invierno. Sin embargo, lo que le interesa a Israel es una larga guerra civil".
| etiquetas: irán , donald trump , israel , internacional , ayatolá jameini
Público va a sacar hasta la última persona que pueda encontrar que diga que con los barbudos follacabras todo va mejor y encontrar la forma de meter a USA como sea en el titular. Así le quita peso a la gente que está protestando y muriendo en Irán.
Pero un régimen teocrático duro para la población es "la revolución"
Hoy en día el que siga siendo "zurdo" se lo debería hacer mirar
Leer a gente diciendo estupideces con ese tipo de vocabulario para tontos es la prueba evidente de que la sociedad se va a la mierda. El discurso del odio, del no tener nada bueno que ofrecer o que decir.
La que te dice como tienes que vestir y pensar.
Pues menuda revolución