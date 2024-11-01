La NASA quiere construir una base en la Luna para la década de 2030: cómo y por qué planea establecer una presencia lunar a largo plazo [ENG]

La NASA acaba de reorientar su programa Artemis, la exploración espacial está pasando de ser una carrera por alcanzar hitos a convertirse en un sistema basado en operaciones repetidas, una presencia sostenida y una infraestructura lunar que podría formar parte de las redes tecnológicas de las que dependemos aquí en la Tierra. Ese cambio se refleja en los planes recién anunciados de invertir miles de millones de dólares en la construcción de una base lunar a largo plazo, con hábitats, sistemas de energía e infraestructura de superficie...