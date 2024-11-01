edición general
4 meneos
4 clics
La NASA quiere construir una base en la Luna para la década de 2030: cómo y por qué planea establecer una presencia lunar a largo plazo [ENG]

La NASA quiere construir una base en la Luna para la década de 2030: cómo y por qué planea establecer una presencia lunar a largo plazo [ENG]

La NASA acaba de reorientar su programa Artemis, la exploración espacial está pasando de ser una carrera por alcanzar hitos a convertirse en un sistema basado en operaciones repetidas, una presencia sostenida y una infraestructura lunar que podría formar parte de las redes tecnológicas de las que dependemos aquí en la Tierra. Ese cambio se refleja en los planes recién anunciados de invertir miles de millones de dólares en la construcción de una base lunar a largo plazo, con hábitats, sistemas de energía e infraestructura de superficie...

| etiquetas: programa artemis , nasa , luna , eeuu
3 1 0 K 37 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Hasta el próximo volantazo del programa de la semana que viene.
6 K 85
#2 Troll_hunter
El perro del hortelano, solo van porque China va. No han tenido interés en años...
2 K 37
EvilPreacher #3 EvilPreacher
#2 A ver si al final el asentamiento permanente de USA en la Luna va a empezar por alquilarle a China una parte de la estación que establezca.
1 K 22
makinavaja #4 makinavaja
#2 ...igual que la primera vez, que solo fueron para llegar antes que la URSS, que les estaba adelantando en todo...
2 K 37
pitercio #5 pitercio
Tienen la ventaja de tener ya allí personal viviendo, como Trump.
1 K 32
rogerius #6 rogerius
#5 xD A ver si escapa a la gravedad —que me han dicho que allí es menos grave— y se pierde en el vacío.
0 K 13

menéame