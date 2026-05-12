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Narcotráfico en Andalucía: más cocaína, más violencia y la costa de Huelva como nuevo eslabón clave
"Lo que vemos es un salto cualitativo muy preocupante" según Alfredo Flores, fiscal jefe de la Audiencia Provincial.
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FunFrock
Habia que cerrar los cuerpos policiales que luchaban contra la droga, total, si mueren policias al gobierno se la sopla. Creo q alguno está haciendo caja con todo esto
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