Nandu Jubany, cocinero catalán: "Para mí, en la tortilla de patatas tiene que haber cebolla. Pero que coja el gusto a cebolla 'doradita', no a cebolla poco cocinada"

Si algo sobre lo que ni siquiera los más grandes cocineros de nuestra gastronomía se ponen de acuerdo es sobre un ingrediente concreto de la tortilla de patatas. Estamos hablando de la cebolla. Hay quienes tienen muy claro que la tortilla española no lleva cebolla, pero muchos defienden a capa y espada que este es un ingrediente que no puede faltar en este plato. Por ejemplo, para Ferran Adrià, aunque confesaba en 'Late Xou' que le gusta de todas las maneras, mostró una preferencia por las que no llevan cebolla. "Sin cebolla y poco hecha",...

13 comentarios
#2 imaginateca
Solo le ha faltado decir que hay que ponerle también chirizo requemao.

La madre que le p...
La madre que le p...
2 K 28
#6 jaramero
Cuando echas cebolla, cambias la textura y el plato coge un sabor dulzón.

Una tortilla de patatas tiene que saber a patatas y ese sabor se acentúa con el aceite de oliva y una pizca de sal. La cebolla atrofia el gusto a patatas, elimina el punto salado y, cuando la tortilla no está cuajada como el corcho, parece hilillos de babilla.

Luego me viene gente con que la tortilla de patatas con cebolla de hacendado está cojonuda... ¿hace falta contestar a eso? :troll:
2 K 24
#9 Tronchador.
#6 Me quito el sombrero. :hug:
0 K 7
#13 unaiur
#6 Yo le echo un cuarto de cebolla licuada y perfecto! Nada de hilillos! De hecho, hace que la tortilla quede más jugosa. Respecto al dulzor, es por el tipo de cebolla que no usas.
0 K 6
#1 alfre2
Hay gente con ganas de ver arder el mundo
1 K 22
#4 skaworld
¿Nadie? Venga va ya inicio yo la guerra racial
Un catalán va a decirme como se tiene que hacer la tortilla Española? Pero estamos tontos o que?

Barrita con tomate. Que mierda de pan tumaca ni que cojones. Y sin ajo.
1 K 20
#5 kaos_subversivo
Puto frente judaico popular....

Otra escisión entre cebollistas
1 K 19
#8 Tronchador.
#5 Entre gentuza pueden hacer lo que quieran.
0 K 7
#3 Pacman
Si me dices que encima esa tortilla se puede comer con un tenedor y no sorber con una pajita, me caso contigo nen
0 K 16
#7 Tronchador.
#3 Una vez le pones cebolla ya da igual todo. El cocinero que se inventó lo de No cocinarla si que fue un artista. Menos gastos y los que no tienen papilas gustativas tan contentos.
0 K 7
#10 obmultimedia
#7 Esto es como el que le pone Ajo a todo.
Odio el ajo, me sienta como una patada en el culo, se de alguien cercano que aunque se lo diga se lo sigue echando a casi todo. ( mi madre).
Pues la cebolla a mucha gente les causa indigestion.
0 K 11
#11 Brimstone
La cebolla y las patatas han de estar bien doradas de toda la vida, y la tortilla ha de cuajar completamente por dentro.
Para comer huevos pasados por agua con patatas hervidas :ffu: no hace falta complicarse tanto la vida intentando imitar una tortilla de verdad.
:troll:
0 K 9
#12 BurraPeideira_
#11 Y si la acompañas con un pollo hervido ya es mejor morirse.
0 K 11

