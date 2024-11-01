edición general
Nacho Cano, la elección de Telecinco para sus Campanadas 2026 junto a Sandra Barneda y Xuso Jones

Telecinco ha desvelado un nuevo detalle de sus Campanadas 2026 presentadas por Xuso Jones y Sandra Barneda desde Formigal: la actuación en directo de Nacho Cano

smilo
Nacho cano va a sustituir las campanadas por insultos a Pedro Sánchez, los 12 insultos de fin de año :troll:
YSiguesLeyendo
"en directo" dicen... jajá... con todo pregrabado vamos!
calde
TELEBASURA
Eibi6
Recordemos todos por si alguien se le ha olvidado que Xuso jamás ha pertenecido a Falnge de las JONS{grin}
