Nacho Abad pone al terraplanista Javi Poves a debatir con un dermatólogo sobre cáncer de piel y le llueven las críticas  

Es decir, una persona que ha estudiado medicina ha tenido que debatir sobre evidencia científica con un exfutbolista cuyo hito en su carrera es ser famoso por subirse a todo carro conspiranoico conocido y por conocer. "No hay polémica, hay un ignorante debatiendo estupideces a un profesional. Y la culpa de esto y las consecuencias en la confusión social es vuestra, que dais el mismo valor a los dos."
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Y estoy faltando al respeto a la basura.
En ésto, me genera alguna duda. Creo que no debería estar mal contraponer a científicos con gente con ideas pintorescas aunque parezcan erróneas. Creo que puede hacer la ciencia interesante e incluso entretenida. Se puede hacer que se le vea más utilidad. Y creo que puede ayudar a gente alejada de la ciencia a no dejarse llevar por… » ver todo el comentario