edición general
25 meneos
182 clics
Nacho Abad pone al terraplanista Javi Poves a debatir con un dermatólogo sobre cáncer de piel y le llueven las críticas

Nacho Abad pone al terraplanista Javi Poves a debatir con un dermatólogo sobre cáncer de piel y le llueven las críticas  

Es decir, una persona que ha estudiado medicina ha tenido que debatir sobre evidencia científica con un exfutbolista cuyo hito en su carrera es ser famoso por subirse a todo carro conspiranoico conocido y por conocer. "No hay polémica, hay un ignorante debatiendo estupideces a un profesional. Y la culpa de esto y las consecuencias en la confusión social es vuestra, que dais el mismo valor a los dos."

| etiquetas: javi poves , nacho abad , negacionismo
17 8 0 K 310 Negacionismo
6 comentarios
17 8 0 K 310 Negacionismo
#1 Celsar
Nacho Abad puede ser la personificación de la basura televisiva.
Y estoy faltando al respeto a la basura.
5 K 75
calde #5 calde
Nacho abad me parece asqueroso, pero no por ésto, sino por cuando se mofa de alguna gente por no pensar como su simiesca mente o por apoyar a fascistas.

En ésto, me genera alguna duda. Creo que no debería estar mal contraponer a científicos con gente con ideas pintorescas aunque parezcan erróneas. Creo que puede hacer la ciencia interesante e incluso entretenida. Se puede hacer que se le vea más utilidad. Y creo que puede ayudar a gente alejada de la ciencia a no dejarse llevar por…   » ver todo el comentario
1 K 35
#2 IsraelEstadoGenocida
La culpa no la tiene Nacho Abad, la culpa la tienen los que le ven.
0 K 12
#3 luckyy
#2 y él también, que pone mucho de su parte
1 K 30
#4 konde1313
#2 También, pero no puedes reclamar a los televidentes tengan buen gusto, sin embargo, sí puedes reclamar a los medios de masas que no hagan mierda.
2 K 35
Io76 #6 Io76
Cómo están las cabezas! :palm:
0 K 8

menéame