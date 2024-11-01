Nacho Abad pone al terraplanista Javi Poves a debatir con un dermatólogo sobre cáncer de piel y le llueven las críticas  

Es decir, una persona que ha estudiado medicina ha tenido que debatir sobre evidencia científica con un exfutbolista cuyo hito en su carrera es ser famoso por subirse a todo carro conspiranoico conocido y por conocer. "No hay polémica, hay un ignorante debatiendo estupideces a un profesional. Y la culpa de esto y las consecuencias en la confusión social es vuestra, que dais el mismo valor a los dos."