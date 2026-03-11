edición general
Nacho Abad lanza un comunicado después de la dimisión de Sarah Santaolalla de ‘En boca de todos’: “Sentimos una profunda decepción”

El presentador defiende al programa y niega las acusaciones de la analista política tras el tenso enfrentamiento vivido en directo el día anterior. La tensión vivida durante el programa de ayer en 'En boca de todos' sigue teniendo consecuencias. En la emisión de este miércoles, su presentador, Nacho Abad, dedicó los primeros minutos del programa a abordar el enfrentamiento que se produjo el día anterior entre Sarah Santaolalla, Antonio Naranjo y el posterior comunicado en el que la colaboradora anunció que dejaba de participar en el espacio.

ElRespeto #4 ElRespeto
nacho abad escoria de ser humano.
1
Alegremensajero #5 Alegremensajero
"Abad concluyó asegurando que el espacio continuará trabajando “con libertad, pluralidad y sin mentiras”, pese a la polémica generada."

Y lo peor es que hasta se lo cree el infraser este... El Macho Abad de la parodia de Quequé se está quedando corto cada día que pasa.
1
DORO.C #6 DORO.C
#5 Bueno, hoy le han dejado todo el espacio que ha querido a Ramón Espinar para hablar del tema.
1
DORO.C #1 DORO.C
Legible en modo lectura sin problemas.
0
pedrario #7 pedrario
>“Aquí no hay mentirosos ni mercenarios de la información”

Bueno, alguno menos tras la renuncia de Sara al menos.
0
#2 Mesopotámico
En esta historia, todos son malos
0
#3 Albarkas
#2 unos más que otros
2

