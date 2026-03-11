Nacho Abad lanza un comunicado después de la dimisión de Sarah Santaolalla de ‘En boca de todos’: “Sentimos una profunda decepción”

El presentador defiende al programa y niega las acusaciones de la analista política tras el tenso enfrentamiento vivido en directo el día anterior. La tensión vivida durante el programa de ayer en 'En boca de todos' sigue teniendo consecuencias. En la emisión de este miércoles, su presentador, Nacho Abad, dedicó los primeros minutos del programa a abordar el enfrentamiento que se produjo el día anterior entre Sarah Santaolalla, Antonio Naranjo y el posterior comunicado en el que la colaboradora anunció que dejaba de participar en el espacio.