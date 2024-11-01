El mundo no superará los 10.000 millones de habitantes: nacimientos están cayendo más rápido de lo previsto

Las tasas de fertilidad están cayendo en casi todos los países a un ritmo mucho más acelerado de lo que preveían los demógrafos, hasta niveles antes inimaginables. Si esta tendencia continúa, la población podría alcanzar su punto máximo en la década de 2050, sin llegar a los 9.000 millones de personas, muy por debajo de los 10.300 millones que la ONU había proyectado para 2084. El ritmo de las caídas se duplicó entre las décadas de 2000 y 2010 y se está volviendo a duplicar durante esta década, disminuyendo, en promedio, casi un 2% anual.