edición general
11 meneos
19 clics
El mundo no superará los 10.000 millones de habitantes: nacimientos están cayendo más rápido de lo previsto

El mundo no superará los 10.000 millones de habitantes: nacimientos están cayendo más rápido de lo previsto

Las tasas de fertilidad están cayendo en casi todos los países a un ritmo mucho más acelerado de lo que preveían los demógrafos, hasta niveles antes inimaginables. Si esta tendencia continúa, la población podría alcanzar su punto máximo en la década de 2050, sin llegar a los 9.000 millones de personas, muy por debajo de los 10.300 millones que la ONU había proyectado para 2084. El ritmo de las caídas se duplicó entre las décadas de 2000 y 2010 y se está volviendo a duplicar durante esta década, disminuyendo, en promedio, casi un 2% anual.

| etiquetas: población , mundial , crecimiento , desaceleración
9 2 0 K 130 actualidad
8 comentarios
9 2 0 K 130 actualidad
shake-it #8 shake-it *
"Hijos de los hombres" (2006)
0 K 18
Connect #1 Connect
Verás la risa que le va a entrar al primer mundo cuando vea que en unos 10 años dejan de llegar inmigrantes. No solo por la bajada de natalidad de estos países si no porque en muchos de ellos sus economías están creciendo y serán los que primeros captarán a esos inmigrantes. Lògicamente mejor quedarse cerca que no tener que atravesar el siempre peligroso mediterráneo.
0 K 12
alcama #3 alcama
#1 ¿Cuanta inmigracion viene cruzando el Mediterraneo y cuanta llega por avion?
1 K 16
#5 TheMilk
#1 No sé yo qué decirte. En Australia llevamos desde principios de los 2000 con un flujo de inmigración altísimo y no ha parado a pesar de en que muchos de los países de los que provenimos (me incluyo como inmigrante) las condiciones de vida han mejorado mucho.

Yo creo que seguirá llegando gente a España a destajo. Y lo digo también por los que llegan de países con alto nivel de vida. En España se vive muy bien, pese a no ser perfecta.
0 K 10
#6 Pitchford
#1 Por falta de inmigrantes africanos no será, que allí se va a producir casi todo el aumento previsto de población mundial, 1.100 millones más hasta el 2050. Aunque la subida real sea algo menor, el número de africanos deseosos de emigrar a Europa seguirá siendo altísimo, muy por encima de lo que Europa estará dispuesta a admitir.

www.rtve.es/play/audios/somos-cooperacion/somos-cooperacion-africa-des
0 K 18
Arzak_ #4 Arzak_
Nos extinguiremos dándole like 8-D
0 K 11
alcama #2 alcama
La edad no perdona a Julio Iglesias
0 K 5

menéame